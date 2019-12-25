ميرور: أزمة أولى مرتقبة لأرتيتا في أرسنال بسبب منتخب البرازيل تحت 23 عاما

يبدو أن أول خلافات ميكيل أرتيتا كمدرب لأرسنال مع أحد لاعبيه قد بدأت مبكرة، وذلك بعد تلقي جابرييل مارتينيللي مهاجم الفريق استدعاء للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل تحت 23 عاما.

جابرييل مارتينيللي النادي : أرسنال أرسنال

مارتينللي تألق رفقة المدفعجية هذا الموسم منذ انضمامه في الصيف وقدم مستوى جيدا للغاية، ما دفع المنتخب الأولمبي البرازيلي لاستدعائه للمشاركة في البطولة المؤهلة للأولمبياد في كولومبيا في الفترة من 18 يناير وحتى 9 فبراير.

ومن المتوقع أن يخوض أرسنال عددا من المباريات في تلك الفترة الحيوية للغاية في مسيرة المدرب الإسباني التدريبية مع المدفعجية، بدون جناحه البرازيلي الشاب.

وبوجود التواريخ خارج الأجندة الدولية للفيفا، تعني أن الأندية ليس لديها أي التزامات فيما يخص ترك اللاعبين لمنتخباتهم من عدمه.

ونتيجة لذلك، فأرسنال قد يشهد خلافا بين مارتينيلي والاتحاد البرازيلي إن قرر أرتيتا استمراره لأن الفريق يواجه أندية تشيلسي وبيرنلي وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تلك الفترة كما أنه سيخوض الجولة الرابة من كأس الاتحاد الإنجليزي كذلك.

وتواجد كذلك دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا، فيما يستعد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للدخول في مفاوضات مع الأندية لترك لاعبيها، ومن ضمن الأندية أرسنال بسبب أهمية مارتينيللي.

وتكمن المخاوف لدى أرسنال من أنه إذا ما شارك مارتينللي في البطولة فسيعود مستنزف القوى بسبب خوض ما يقرب من 7 مواجهات في 3 أسابيع.

وسيعود من أجل خوض مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي لفريقه ضد أولمبياكوس، خاصة وأنه تألق في تلك البطولة وسجل 3 أهداف وصنع 3 مثلها في 5 مباريات بدور المجموعات.

صاحب الـ18 عاما انضم إلى أرسنال قادما من إيتوانو البرازيلي في الصيف الماضي بمبلغ 6.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك مارتينللي خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

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