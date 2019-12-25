ميرور: أزمة أولى مرتقبة لأرتيتا في أرسنال بسبب منتخب البرازيل تحت 23 عاما

الأربعاء، 25 ديسمبر 2019 - 14:04

كتب : FilGoal

جابريل مارتينللي

يبدو أن أول خلافات ميكيل أرتيتا كمدرب لأرسنال مع أحد لاعبيه قد بدأت مبكرة، وذلك بعد تلقي جابرييل مارتينيللي مهاجم الفريق استدعاء للانضمام لمعسكر منتخب البرازيل تحت 23 عاما.

مارتينللي تألق رفقة المدفعجية هذا الموسم منذ انضمامه في الصيف وقدم مستوى جيدا للغاية، ما دفع المنتخب الأولمبي البرازيلي لاستدعائه للمشاركة في البطولة المؤهلة للأولمبياد في كولومبيا في الفترة من 18 يناير وحتى 9 فبراير.

ومن المتوقع أن يخوض أرسنال عددا من المباريات في تلك الفترة الحيوية للغاية في مسيرة المدرب الإسباني التدريبية مع المدفعجية، بدون جناحه البرازيلي الشاب.

أخبار متعلقة

تقرير: أرسنال يرغب في ضم ليمار أرتيتا يقرر استمرار ليونبيرج في أرسنال: أعطاني انطباعا جيدا سكاي: أرسنال يفكر في ضم فولاند من ليفركوزن

وبوجود التواريخ خارج الأجندة الدولية للفيفا، تعني أن الأندية ليس لديها أي التزامات فيما يخص ترك اللاعبين لمنتخباتهم من عدمه.

ونتيجة لذلك، فأرسنال قد يشهد خلافا بين مارتينيلي والاتحاد البرازيلي إن قرر أرتيتا استمراره لأن الفريق يواجه أندية تشيلسي وبيرنلي وشيفيلد يونايتد ونيوكاسل يونايتد في تلك الفترة كما أنه سيخوض الجولة الرابة من كأس الاتحاد الإنجليزي كذلك.

وتواجد كذلك دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا، فيما يستعد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للدخول في مفاوضات مع الأندية لترك لاعبيها، ومن ضمن الأندية أرسنال بسبب أهمية مارتينيللي.

وتكمن المخاوف لدى أرسنال من أنه إذا ما شارك مارتينللي في البطولة فسيعود مستنزف القوى بسبب خوض ما يقرب من 7 مواجهات في 3 أسابيع.

وسيعود من أجل خوض مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي لفريقه ضد أولمبياكوس، خاصة وأنه تألق في تلك البطولة وسجل 3 أهداف وصنع 3 مثلها في 5 مباريات بدور المجموعات.

صاحب الـ18 عاما انضم إلى أرسنال قادما من إيتوانو البرازيلي في الصيف الماضي بمبلغ 6.7 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2024.

وشارك مارتينللي خلال الموسم الجاري في 17 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

طالع أيضا

هل يتواجه القطبان 4 مرات في 18 يوما؟

تقرير يكشف لماذا قد يجدد برشلونة عقد فالفيردي

اتحاد الكرة يتحرك لمنع المعاقبين من حضور المباريات

أمير مرتضى: مدرب الأحمال سافر لبلده بسبب ظروف خاصة

ساسي يعلق على خبر مشادته مع مرتضى

تقرير إماراتي: السوبر المصري في أبو ظبي بفبراير المقبل

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا - الاتحاد يوافق على بيع بناهيني إلى الكوكب السعودي 32 دقيقة | الدوري المصري
تقرير زيمبابوي: بلاتينوم يبحث عن مدرب جديد.. وتدعيمات في يناير 39 دقيقة | إفريقيا
دليلك لفهم تحركات ميركاتو الأهلي.. عودة الخطيب وموقف أليكي ومن يخرج إلى أين 56 دقيقة | الدوري المصري
السلحدار لـ في الجول: لن يستمر في التشكيل إلا من يعلم قدر الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
بيرباتوف: من ينافس على دوري الأبطال؟ ليفربول ويوفنتوس مع رونالدو الذي يطير ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي 0 الحدود 0.. بداية الشوط الثاني ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث

قد ينال إعجابك