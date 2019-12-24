باسم مرسي: قاتلنا أمام الزمالك.. وراض عن أدائي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 22:16

كتب : FilGoal

باسم مرسي - محمد عبد الشافي - الإنتاج الحربي - الزمالك

يرى باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أن فريقه يقدم مستوى جيد في المباريات السابقة واستمر هذا الأداء أمام الزمالك.

وتعادل الإنتاج الحربي سلبيا مع الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وقال باسم مرسي عقب المباراة: "استطعنا الحصول على نقطة من الزمالك وهو فريق كبير وقوي".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "نعمل معنا كفريق واحد وكان لنا فرص خطيرة خلال المباراة".

وتابع "قاتلنا على كل فرصة لنا في المباراة وسنحاول الاستمرار على نفس هذا المستوى في المواجهات المقبلة".

وأتم تصريحاته "نقدم أداء مميز ولا نخسر منذ 4 مباريات سابقة، ولذلك كنا نريد الاستمرار في سلسلة النتائج الإيجابية لنا للمباراة الخامسة على التوالي وفعلنا ذلك أمام الزمالك".

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