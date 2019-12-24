الثالث على التوالي.. كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي لـ الزمالك بعد لقاء الإنتاج

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 22:00

كتب : FilGoal

كارتيرون - أشرف بنشرقي - الزمالك - سموحة

رفض باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك حضور المؤتمر الصحفي للقاء فريقه مع الإنتاج الحربي عقب نهايته.

وجاء رفض المدرب الفرنسي حضور المؤتمر بسبب النتيجة السلبية للقاء.

ولم يحضر كارتيرون المؤتمرات الصحفية الثلاثة الأخيرة في الدوري.

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وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي سلبيا بدون أهداف اليوم الثلاثاء في عاشر جولات الدوري في ملعب السلام.

ولم يفز الزمالك في آخر ثلاث مباريات في الدوري إذ أنه هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين وتعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري بـ15 نقطة بعدما خاض تسع مباريات.

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