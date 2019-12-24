سلة – سيدات الجزيرة ينتصرن على الأهلي

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 20:25

كتب : FilGoal

كيلسي ميتشيل - محترفة سيدات الأهلي كرة سلة

فاز سيدات الجزيرة على منافسهم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الثلاثاء بنتيجة 76-72.

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين إلى أن نجح الجزيرة في توسيع الفارق لأكثر من 15 نقطة خلال الفترة الثالثة.

وقلص الأهلي النتيجة في النهاية إلى 74-72 لكن نجحت سيدات الجزيرة في الفوز في نهاية المطاف.

أخبار متعلقة

سلة – الأهلي يفوز على الزمالك في دوري السوبر سلة - خبر في الجول.. حل أزمة محترف الزمالك واللاعب جاهز لمواجهة الأهلي كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وكان فريق الأهلي تحت 18 عاما فاز على الجزيرة في وقت سابق.

لذا يحتاج الفريق الأول للجزيرة الفوز في الإياب ليتوج باللقب رسميا.

أما الأهلي فيحتاج للفوز كفريق أول وتحت 18 ليتوج باللقب على حساب منافسهم.

اقرأ أيضا:

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقته الشتوية الثانية

البحث عن الفوز يتواصل.. نادي مصر يجبر المقاصة على التعادل

"س و ج" في لائحة الانضباط: تعريف التوبيخ.. وما يحدث حال عدم الالتزام بعقوبة الإيقاف

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي

عضو اتحاد الكرة: ربما نستمر في عملنا لما بعد الأولمبياد.. ولكن

رسميا - صفقة مدوية في الدوري القطري

سلة الأهلي الجزيرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-12-2019 والقنوات الناقلة.. المصري وبيراميدز 9 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: التتويج بـ3 بطولات في 6 أشهر؟ أفضل كثيرا من خسارة النهائيات 9 دقيقة | أوروبا
فرج عامر: لن أحضر مباراة سموحة والجونة تنفيذا لقرار لجنة الانضباط 27 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - عبد العال: لا أستحق الإيقاف.. ويعتقدون أنني أتقاضى بالدولار 58 دقيقة | الدوري المصري
الانطلاقة الأسوأ منذ التتويج بالدوري وعقدة مختار في أرقام تعادل الزمالك والإنتاج ساعة | الدوري المصري
كلوب: فلسفة سالزبورج تسهل تأقلم مينامينو مع ليفربول ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 3 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر 4 كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي

قد ينال إعجابك