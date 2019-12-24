سلة – سيدات الجزيرة ينتصرن على الأهلي

فاز سيدات الجزيرة على منافسهم الأهلي في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الثلاثاء بنتيجة 76-72.

وكانت المباراة سجالا بين الفريقين إلى أن نجح الجزيرة في توسيع الفارق لأكثر من 15 نقطة خلال الفترة الثالثة.

وقلص الأهلي النتيجة في النهاية إلى 74-72 لكن نجحت سيدات الجزيرة في الفوز في نهاية المطاف.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

وكان فريق الأهلي تحت 18 عاما فاز على الجزيرة في وقت سابق.

لذا يحتاج الفريق الأول للجزيرة الفوز في الإياب ليتوج باللقب رسميا.

أما الأهلي فيحتاج للفوز كفريق أول وتحت 18 ليتوج باللقب على حساب منافسهم.

اقرأ أيضا:

الأهلي يكشف آخر تطورات صفقته الشتوية الثانية

البحث عن الفوز يتواصل.. نادي مصر يجبر المقاصة على التعادل

"س و ج" في لائحة الانضباط: تعريف التوبيخ.. وما يحدث حال عدم الالتزام بعقوبة الإيقاف

عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي

عضو اتحاد الكرة: ربما نستمر في عملنا لما بعد الأولمبياد.. ولكن

رسميا - صفقة مدوية في الدوري القطري