مباشر الدوري المصري - الإنتاج (0)-(0) الزمالك.. نزول بامبو
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 19:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك في الجولة الـ10 للدوري المصري.
وتقام المباراة في استاد السلام.
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ق 75: نزول كريم بامبو بدلا من مصطفى محمد
ق 73: نزول أمادو نياس بدلا من علاء سلامة
ق 68: تبديل أول للزمالك بنزول أوناجم بدلا من زيزو
ق 65: اختراق من أحمد سيد زيزو وتدخل من باسم مرسي عليه داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب
ق 64: إنذار لمعاذ الحناوي بعد تدخل قوي مع مصطفى محمد
ق 63: نزول محمد فييرا بدلا من بازوكا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: فرصة خطيرة للزمالك والكرة تصل إلى زيزو داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يبعد الكرة لركنية
ق 44: تبديل أول اضطراري للزمالك بنزول الونش بدلا من حازم إمام
ق 43: فرصة خطيرة للإنتاج بتسديدة من علاء سلامة انقذها أبو جبل لتصل إلى موسى دياوارا ليسدد أعلى العارضة
ق 42: إصابة حازم إمام
ق 21: انفراد من وسط الملعب لبنشرقي ويهدر فرصة خطيرة
ق 20: هجمة خطيرة للإنتاج الحربي بعد عرضية من الناحية اليمنى والكرة تصل إلى باسم مرسي أمام المرمى لكنه لم يقدر أن يسيطر عليها لتصل إلى أبو جبل
ق 11: أول خطورة من الزمالك على المرمى من عرضية بنشرقي يبعدها معاذ الحناوي إلى ركنية
انطلاق المباراة