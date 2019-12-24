مباشر الدوري المصري - الإنتاج (0)-(0) الزمالك.. نزول بامبو

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 19:07

كتب : FilGoal

حازم إمام - الإنتاج الحربي - الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإنتاج الحربي والزمالك في الجولة الـ10 للدوري المصري.

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وتقام المباراة في استاد السلام.

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ق 75: نزول كريم بامبو بدلا من مصطفى محمد

ق 73: نزول أمادو نياس بدلا من علاء سلامة

ق 68: تبديل أول للزمالك بنزول أوناجم بدلا من زيزو

ق 65: اختراق من أحمد سيد زيزو وتدخل من باسم مرسي عليه داخل منطقة الجزاء والحكم يشير إلى استكمال اللعب

ق 64: إنذار لمعاذ الحناوي بعد تدخل قوي مع مصطفى محمد

ق 63: نزول محمد فييرا بدلا من بازوكا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: فرصة خطيرة للزمالك والكرة تصل إلى زيزو داخل منطقة الجزاء ويسدد لكن الدفاع يبعد الكرة لركنية

ق 44: تبديل أول اضطراري للزمالك بنزول الونش بدلا من حازم إمام

ق 43: فرصة خطيرة للإنتاج بتسديدة من علاء سلامة انقذها أبو جبل لتصل إلى موسى دياوارا ليسدد أعلى العارضة

ق 42: إصابة حازم إمام

ق 21: انفراد من وسط الملعب لبنشرقي ويهدر فرصة خطيرة

ق 20: هجمة خطيرة للإنتاج الحربي بعد عرضية من الناحية اليمنى والكرة تصل إلى باسم مرسي أمام المرمى لكنه لم يقدر أن يسيطر عليها لتصل إلى أبو جبل

ق 11: أول خطورة من الزمالك على المرمى من عرضية بنشرقي يبعدها معاذ الحناوي إلى ركنية

انطلاق المباراة

الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

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