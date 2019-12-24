تشكيل الإنتاج الحربي - باسم مرسي أساسي أمام الزمالك

يعتمد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي على باسم مرسي في قيادة هجوم الفريق أمام فريقه السابق الزمالك في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

ولم يخض باسم مرسي المباراة الأخيرة في الدوري أمام أسوان.

ويجاور مهاجم الزمالك السابق محمد عادل صاحب هدف الفوز في الجولة الماضية.

فيما يجلس أمادو نياس هداف الفريق برصيد هدفين على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد شديد قناوي – معاذ الحناوي – محمود البدري – أحمد مجدي

الوسط: موسى دياورا – محمد بازوكا – محمد عادل - علاء سلامة

الهجوم: محمد عادل – باسم مرسي

البدلاء: أحمد يحيى – علي فتحي – أمادو نياس – إبراهيم عبد الخالق – محمد رجب – وهاب أنان – محمد فييرا

ويحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 14 نقطة متساويا مع الزمالك.

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