مباشر في الدوري - نادي مصر (1) المقاصة (2).. جوووول التقدم
الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 16:49
كتب : FilGoal
يستضيف نادي مصر فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.
ويقع نادي مصر في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بينما مصر للمقاصة يحل في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط ولعب كل منهما 9 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق77: جوووول ميدو جابر يتقدم للفريق الفيومي من ركلة جزاء.
ق75: صلاح أمين كاد يسجل ولكن حارس مصر يتصدى، ثم ركلة جزاء نالها إيدو موسيس بعد عرقلته من أوكا.
ق47: جوووول التعادل لمصر المقاصة عن طريق مدافع نادي مصرمصطفى كالوشا بالخطأ في مرماه.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: جوووول أحمد الشيخ يتقدم لنادي مصر من ركلة جزاء.
ق40: الحكم يحتسب ركلة جزاء على مصر للمقاصة بسبب لمسة يد على محمد الدسوقي.
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل