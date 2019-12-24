انتهت في الدوري - نادي مصر (2) المقاصة (2)

يستضيف نادي مصر فريق مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري.

ويقع نادي مصر في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بينما مصر للمقاصة يحل في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط ولعب كل منهما 9 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

===========

انتهت

ق89: جوووول التعادل عن طريق رضا الويشي.

ق77: جوووول ميدو جابر يتقدم للفريق الفيومي من ركلة جزاء.

ق75: صلاح أمين كاد يسجل ولكن حارس مصر يتصدى، ثم ركلة جزاء نالها إيدو موسيس بعد عرقلته من أوكا.

ق47: جوووول التعادل لمصر المقاصة عن طريق مدافع نادي مصرمصطفى كالوشا بالخطأ في مرماه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: جوووول أحمد الشيخ يتقدم لنادي مصر من ركلة جزاء.

ق40: الحكم يحتسب ركلة جزاء على مصر للمقاصة بسبب لمسة يد على محمد الدسوقي.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل