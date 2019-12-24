ذا أثليتك: ليفربول سيتقدم بطلب لوضع شعار كأس العالم في مباريات الدوري والكأس

يستعد نادي ليفربول للتقدم بطلب استئناف ضد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل منحه الحق لوضع شعار كأس العالم للأندية محليا باعتباره حامل اللقب. وذلك وفقا لتقرير نشره جيمس بيرس الصحفي الموثوق بموقع "ذا أثليتك".

وتسمح رابطة الدوري الإنجليزي بوضع الرسائل الخيرية والمجتمعية على القمصان على مدار الموسم بقوانين مشددة بأن أي تغيير على القمصان يجب أن يتم الموافقة عليه من إدارة الرابطة.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد رفضت وضع أي شعارات إضافية على القمصان، ورفضت السماح لمانشستر يونايتد بوضع شعار فيفا في مباريات الدوري بعد تتويج الفريق بلقب مونديال الأندية لعام 2008.

وأشار موقع "أثليتك" إلى أن ليفربول سيطلب من رابطة الدوري مراجعة قرارها والسماح له بوضع الشعار.

ويعتقد مجلس إدارة ليفربول أن تتويج النادي بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه هو إنجاز يستحق الاحتفاء به على قميص النادي، في كل البطولات.

وسيشير ليفربول إلى حقيقة أنه ثاني فريق إنجليزي يفوز بكأس العالم منذ تعديل البطولة عام 2000 ويجب أن يكون ذلك مصدر فخر لرابطة الدوري.

كما سيستعين ليفربول بريال مدريد وارتدائه للشعار خلال مباريات الدوري الإسباني بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية 3 مرات على التوالي.

وسيتقدم ليفربول بطلب منفصل آخر إلى الاتحاد الإنجليزي لكي يضع شعار فيفا على قمصانه ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي سيواجه خلالها إيفرتون يوم 5 يناير.

وتوضح قواعد فيفا بخصوص الشعار والتي تم وضعها لأول مرة عام 2007، أنه يتم استخدامه لقمصان اللعب الرسمية الخاصة للفريق، ولا يتم وضعه أبدا على نسخ تاريخية أو تدريبية أو بدلات تدريبية أو قمصان أخرى أو أي منتجات أخرى تخص الفريق.

ووفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، فمسموح لليفربول بارتداء الشعار منذ اليوم الذي توج فيه بطلا للعالم حتى نسخة 2020 في ديسمبر المقبل.

وحصل ليفربول على مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني كجائزة التتويج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز بنتيجة 1-0 ضد فلامينجو.

وأصبح ليفربول أول فريق إنجليزي يفوز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في نفس العام.

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