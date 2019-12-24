مباشر في الدوري- طنطا (1) (2) أسوان.. جوووول فردي رااائع

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

يستقبل طنطا نظيره أسوان في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــــنـــــا

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ق.62 أحمد الألفي يطلق تسديدة قوية من الجهة اليسرى ومسعد عوض حارس مرمى أسوان يتصدى

ق.60 جوووول محمد الصباحي يسجل الهدف الثاني لـ أسوان بعد انطلاقة رائعة

ق.55 جوووول أونوش يدرك التعادل لـ طنطا

ق.50 محمد ماجد أونوش يهدر فرصة صريحة في مواجهة المرمى ويفوّت التعادل على طنطا

ق.48 وليد عادل لاعب طنطا يطلق تسديدة قوية تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية المباراة

ق.37 جووول! أسوان يسجل الهدف الأول بواسطة محمد الصباحي من ركلة حرة مباشرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

أسوان طنطا الدوري المصري في الدوري

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