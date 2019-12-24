سولشاير: لا نخشى أي فريق اسألوا الآخرين.. لم نخسر على ملعبنا سوى مباراة

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لا يخشى أي فريق أو نتيجة مشددا على أنه دائما بعد النتائج السيئة هذا الموسم يمتلك رد فعل مناسب، وذلك في تصريحاته للصحفيين يوم الثلاثاء.

وصرح سولشاير قائلا: "لا تسألوني عن الخوف، عليكم أن تسألوا مدربي الفرق الأخرى".

وأضاف "أدينا بشكل جيد في أولد ترافورد لا أعلم إلى متى، خسرنا من كريستال بالاس لكن تلك هي الخسارة الوحيدة لنا على ملعبنا".

وواصل "بالنسبة لي، نحن فقط بحاجة للتطور كفريق، والاستمرار في فعل ذلك معا".

وأكمل "ربما يحدث ذلك مع الاستحواذ على الكرة، غالبا سنحصل على حصتنا الكافية منه، ونأمل أن يكون بإمكاننا اختراق دفاعاتهم أكثر".

وتابع "سيكون الأمر صعبا لاختراق دفاع نيوكاسل، أتوقع أن نحصل على جزء جيد من الاستحواذ".

واستطرد "كنا محبطين ضد واتفورد، لأننا استحوذنا على الكرة بنسبة 70% حينما خسرنا المباراة".

وأردف "أحد الأشياء الجيدة في الفريق هذا العام، هي الطريقة التي تفاعلنا بها بعد النتائج السيئة".

وأتم "لم نحافظ على الاستمرارية كما كنا نرغب، لكننا لم نمر بمسيرة انتصارات مثلما فعلنا في الموسم الماضي، لذا سيكون هناك رد فعل بالتأكيد".

خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي خاض مانشستر يونايتد 9 مباريات على ملعبه حتى الآن، فاز في 4 وتعادل 4 وخسر مباراة وحيدة.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة نيوكاسل يونايتد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نيوكاسل صاحب المركز التاسع.

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