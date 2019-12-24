كلوب: تشامبرلين مصاب في أربطة الكاحل.. ولا أعلم مدة غيابه بالتحديد

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 12:24

كتب : FilGoal

تشامبرلين - ليفربول

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن لاعبه أليكس أوكسالايد تشامبرلين تعرض للإصابة في أربطة الكاحل، لكنه لا يعلم متى يعود اللاعب لأن الأمر يتوقف على استجابته للعلاج.

وصرح كلوب للصحفيين قائلا: "إصابة تشامبرلين في الكاحل كما توقعنا".

وأضاف "أحد أربطة الكاحل الخارجية تعرض للإصابة بقوة، وعلينا أن نرى كيف يمكننا إصلاح ذلك سريعا".

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وواصل "قد يتطلب الأمر وقتا أو قد يتعافى سريعا، علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث".

تشامبرلين تعرض للإصابة خلال نهائي كأس العالم للأندية في انتصار فريقه في النهائي بنتيجة 1-0 ضد فلامينجو.

ونُشرت صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب يرتدي واق للكاحل ويسير على عكازات بعد المباراة، وأرجحت تقارير صحفية أنه سيغيب على الأقل آخر مباراتين لفريقه في عام 2019 الجاري.

وتطرق كلوب للحديث حول رحلة فريقه إلى قطر قائلا: "جل ما يمكنني قوله حول عودتنا، هي أن الرحل إلى قطر كانت صعبة فيما يخص النوم".

وواصل "طريق العودة كان طبيعيا، لم نتدرب يوم أمس الإثنين، والأولاد ناموا بقدر كاف".

وأتم "احتجنا إلى عدة أيام لنعتاد على قطر، لكن الآن عدنا إلى إنجلترا وكل شيء بخير".

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز في العاشرة مساء.

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