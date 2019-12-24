فايلر يستغل فترة الراحة بمشاهدة مباريات بلاتينوم.. وتقرير عن حالة اللاعبين المصابين

أجرى الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر المدير الفني للفريق تعديلا على برنامجه التدريبي بعد الفوز برباعية دون رد أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة اليوم الثلاثاء على أن يتم استئناف التدريبات غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بلاتينوم الزيمبابوي يوم السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي فريق بلاتينوم على ملعب السلام يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستغل فايلر فترة الراحة بالتحضير لمواجهة بلاتينوم بمشاهدة مباريات بطل زيمبابوي لدراسته بشكل جيد والوقوف على نقاط القوة والضعف.

ومن المقرر أن يشاهد الجهاز الفني ملخصا لعدد من مباريات الفريق الزيمبابوي لتحديد طريقة اللعب الأفضل في مباراة السبت.

ويتسلم فايلر تقريرا طبيا من خالد محمود طبيب الفريق عن حالة اللاعبين المصابين في إطار متابعة المدير الفني وحرصه على معرفة مستجدات البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ومن المنتظر أن يشارك ياسر إبراهيم ورامي ربيعة مدافعي الفريق بصورة طبيعية في تدريبات غد الأربعاء.

ويجهز توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعبين للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة من 8 مباريات.

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