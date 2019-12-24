جيسوس: أجويرو لم يعد شابا.. لقد حان وقتي

يعتقد جابرييل جيسوس لاعب مانشستر سيتي، أن مستقبل هجوم المواطنين بين قدميه بعد نهاية حقبة سيرخيو أجويرو.

جيسوس يتنافس على مركز المهاجم مع نظيره الأرجنتيني أجويرو، وعلى الرغم من الاحترام الكبير الذي يكنه للهداف التاريخي لـ سيتي، إلا أنه يطمح إلى مجابهته.

وصرّح جيسوس في مقابلة مطولة مع صحيفة "صن" البريطانية: "في موسمي الأول بعد قدومي إلى مانشستر سيتي، لعبت كثيرا. أتيت إلى هنا حتى ألعب كثيرا في الأساس".

وأضاف: "بعد الموسم الأول، بت أتناوب على المشاركة مع سيرخيو أجويرو، إنه أسطورة والهداف التاريخي للنادي، ويمتلك شخصية رائعة، أحبه كلاعب وكشخص".

وأكمل: "أدرك أن أجويرو قادر على التسجيل في كل مباراة لأنه يمتلك جودة كبيرة والكثير من الخبرة، وكلما شارك أريده أن يسجل".

وواصل: "أريد المشاركة في كل مباراة بالطبع، لكن هذا ليس الواقع، لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، وعندما أشارك أحاول الاستمتاع".

واستدرك: "ولكني أدرك أن أجويرو لم يعد شابا، وأعتقد أن وقتي قد حان الآن، هذا هو وقتي".

وأوضح: "أريد فقط لعب كرة القدم والتطور، هذا ما يسعدني، وهذا ما أحب. لو لم ألعب كرة القدم لا أعرف ماذا كنت سأفعل".

واعترف: "عندما لا أشارك يكون الوضع صعبا علي دوما، ولكني لن ألعب دائما بالطبع، وأحترم قرارات المدرب وأحترم صديقي سيرخيو (أجويرو) لأنه أسطورة في هذا النادي".

وشدد: "لا أفكر حتما في أن أصير الأفضل في العالم، أريد فقط المشاركة والتسجيل وبعدها سيأتي كل شيء".

وأكد: "أجويرو ساعدني كثيرا، ليس فقط في المحادثات التي نخوضها، ولكن في القرارات خلال التدريبات أيضا".

وأتم: "عندما أكون من سيشارك، فإنه يتحدث معي كثيرا عن المباراة وعن المدافعين وحارس المرمى، تجمعنا علاقة قوية".

جيسوس (22 عاما) انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير 2017 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 32 مليون يورو.

وسجل جيسوس 11 هدفا في 24 مباراة خاضها هذا الموسم مع مانشستر سيتي، وصنع 6 أهداف.

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