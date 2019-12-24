الأهلي: راسلنا أطباء في ألمانيا لتقليل مدة غياب رمضان.. وهذا موقف نيدفيد

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 11:21

كتب : FilGoal

كريم نيدفيد - الأهلي - شبيبة الساورة - رمضان صبحي - وليد سليمان - من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن النادي راسل أطباء في ألمانيا بغية تقليل مدة غياب رمضان صبحي للإصابة.

وتحدث عبد الحفيظ لإذاعة "أون سبورت" قائلا: "راسلنا أطباء في ألمانيا، ولو استدعى الأمر بالتأكيد سيسافر رمضان صبحي لعرض نفسه على طبيب هناك، نريد تقليل مدة غيابه".

وأضاف "رمضان أصيب في وقت كان مستواه فيه رائعا، وهو باق معنا لنهاية الموسم فتقليل مدة غيابه من 6 أسابيع إلى 4 أسابيع مثلا سيكون مكسبا لنا".

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ: بقاء عمار "شبه نهائي" وأليكي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام للأهلي.. ولا للبيع مدرب الإسماعيلي: تقصير اللاعبين ومباراة الأهلي وراء الخسارة أمام المقاولون عبد الحفيظ: الأهلي يقدم كرة عالمية مع فايلر.. ومباراة بلاتينيوم مهمة لتحسين مركزنا

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وفي المقابل، كشف عبد الحفيظ موقف كريم وليد "نيدفيد" قائلا: "نيدفيد قام بعملية التأهيل كاملة في ألمانيا، إلا أن كان هناك جراحة أخرى بعدها بقرار من الجانب الألماني. الوقت بالنسبة لهم أمر هام لالتئام خياطة الغضروف".

وأردف "من المهم أن يعود اللاعب جاهزا بنسبة 100%، كنا نأمل عودته في الـ10 أيام الماضية لكن الأمر تأجل لأسبوعين آخرين".

وعانى نيدفيد من قطع في غضروف الركبة في الموسم الماضي، بالتحديد في شهر أبريل.

وكشف عبد الحفيظ جاهزية رامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمود متولي لمباراة بلاتينوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد الإنتاج

عبد الحفيظ يفجر مفاجأة بشأن عمار حمدي

الكشف عن حديث فايلر بين شوطي مباراة الاتحاد

رفعت: الحكم سبب هزيمتنا ضد الأهلي

فايلر: الدوري المصري ليس ضعيفا

الأهلي رمضان صبحي كريم نيدفيد

نرشح لكم

أخر الأخبار

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ 2 دقيقة | الدوري المصري
مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل 15 دقيقة | الدوري المصري
حصاد أفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة 26 دقيقة | إفريقيا
لامبارد ردا على مورينيو: التشكيك في ذمة روديجر أمر محبط.. سأدافع عنه دوما 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد 33 دقيقة | إفريقيا
كلوب: تشامبرلين مصاب في أربطة الكاحل.. ولا أعلم مدة غيابه بالتحديد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 رغم التتويج بمونديال الأندية.. ليفربول محروم من شعار بطل العالم 4 مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر

قد ينال إعجابك