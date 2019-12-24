الأهلي: راسلنا أطباء في ألمانيا لتقليل مدة غياب رمضان.. وهذا موقف نيدفيد

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، إن النادي راسل أطباء في ألمانيا بغية تقليل مدة غياب رمضان صبحي للإصابة.

وتحدث عبد الحفيظ لإذاعة "أون سبورت" قائلا: "راسلنا أطباء في ألمانيا، ولو استدعى الأمر بالتأكيد سيسافر رمضان صبحي لعرض نفسه على طبيب هناك، نريد تقليل مدة غيابه".

وأضاف "رمضان أصيب في وقت كان مستواه فيه رائعا، وهو باق معنا لنهاية الموسم فتقليل مدة غيابه من 6 أسابيع إلى 4 أسابيع مثلا سيكون مكسبا لنا".

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي لمدة 6 أسابيع بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وفي المقابل، كشف عبد الحفيظ موقف كريم وليد "نيدفيد" قائلا: "نيدفيد قام بعملية التأهيل كاملة في ألمانيا، إلا أن كان هناك جراحة أخرى بعدها بقرار من الجانب الألماني. الوقت بالنسبة لهم أمر هام لالتئام خياطة الغضروف".

وأردف "من المهم أن يعود اللاعب جاهزا بنسبة 100%، كنا نأمل عودته في الـ10 أيام الماضية لكن الأمر تأجل لأسبوعين آخرين".

وعانى نيدفيد من قطع في غضروف الركبة في الموسم الماضي، بالتحديد في شهر أبريل.

وكشف عبد الحفيظ جاهزية رامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمود متولي لمباراة بلاتينوم السبت المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

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