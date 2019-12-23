فايلر يحقق مع الأهلي رقما يتكرر لسادس مرة في تاريخ الدوري

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 23:37

كتب : عمرو عبد المنعم

ريني فايلر

العلامة الكاملة من المباريات في الدوري حتى الآن.. 8 انتصارات في 8 لقاءات هذا ما فعله الأهلي مع مدربه السويسري ريني فايلر.

أقوى خط هجوم برصيد 23 هدفا وأقوى خط دفاع في الدوري حتى الآن واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.

أرقام قياسية وإحصائيات رائعة يقدمها الأهلي رفقة مدربه فايلر في الدوري المصري هذا الموسم.

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انتصار ثامن على التوالي في انطلاقة الدوري حققه الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية دون رد ضمن الجولة العاشرة من المسابقة.

ليحقق الأهلي مع فايلر رقما قياسيا يتكرر للمرة السادسة في تاريخ الدوري وهو الفوز في أول 8 مباريات في المسابقة.

انطلاقة هي الأروع للأهلي في تاريخ الدوري بتحقيق الفوز في 8 انتصارات وتسجيل 23 هدفا وتلقي هدف وحيد وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل مع أي مدرب آخر للقلعة الحمراء.

وقبل الفوز على الاتحاد وتحقيق الانتصار الثامن على التوالي في الدوري المصري، كرر الأهلي هذا الأمر في التاريخ 5 مرات سابقة.

ومنذ انطلاق الموسم الأول للدوري المصري في 1948-1949 حقق الأهلي الفوز في أول 8 مباريات له في المسابقة 6 مرات أخرهم التي حدثت عقب الفوز على الاتحاد السكندري.

ويقدم FilGoal.com لكم المواسم التي استطاع الأهلي فيها قبل ذلك الفوز في أول 8 مباريات له في الدوري.

1- موسم 1989-1990

وفاز على كل من الأولمبي والترسانة والمصري وجمهورية شبين والمريخ وغزل المحلة والاتحاد والمقاولون.

وسجل الأهلي 16 هدفا وتلقى هدفين.

2- موسم 1999-2000

وسجل الأهلي في أول 8 مباريات 16 هدفا واهتزت شباكه مرة واحدة.

3- موسم 2002-2003

وسجل الأهلي 20 هدفا واهتزت شباكه 5 مرات.

4- موسم 2004-2005

وسجل الأهلي 19 هدفا واهتزت شباكه 4 مرات.

5- موسم 2005-2006

وسجل الأهلي 19 هدفا واهتزت شباكه مرة.

6- موسم 2019-2020

وسجل الأهلي هذا الموسم 23 هدفا واهتزت شباكه مرة.

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