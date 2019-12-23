انتهت الدوري المصري - الأهلي (4)-(0) الاتحاد.. انتصار رباعي لكتيبة فايلر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

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ويتصدر الأهلي قمة الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات متتالية.

بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني بـ20 نقطة جمعها من 9 مباريات.

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نهاية المباراة بانتصار الأهلي برباعية دون رد ويتصدر جدول الدوري بـ24 نقطة.

ق 90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق 85: توقف المباراة لإصابة ثنائي الاتحاد محمود رزق ومحمد أنور عقب ارتطاهما ببعض.

ق 79: ديانج يخرج مستبدلا بحسام عاشور في ثالث تبديلات الأهلي.

ق 73: جووووول معلول يسجل الرابع من ركلة جزاء

ق 72: ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 72 بعدما لمست الكرة يد محمود رزق مع عرضية معلول

ق 66: جووووووووول أزارو والثالث

ق 65: تغييران دفعة واحدة من الأهلي بنزول وليد أزارو ووليد سليمان بدلا من أفشة وأحمد الشيخ

ق 60: الشيخ يهدر الثالث بعد انفراد بالمرمى بعد تمريرة من أفشة

ق 54: جوووووووول أفشة والثاني

ق 52: أوووووه السولية يهدر الثاني بعد انفراد بمرمى الاتحاد وتمريرة من أفشة تركها أجايي لتصل إلى السولية ويتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد في الشباك الخارجية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

وصف الهدف: ركلة ركنية للأهلي نفذها علي معلول على قدم أحمد الشيخ ليضعها في الشباك

ق 47: جووووووووووووول هدف أول للأهلي عن طريق أحمد الشيخ

ق 46: هجمة خطيرة للأهلي وأول تسديدة من حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء يبعدها عماد السيد إلى ركنية

ق 37: هجمة خطيرة للاتحاد وعرضية من أسامة العزب أبعدها أيمن أشرف ولكن سعد سمير اصطدم بالحارس محمد الشناوي ليسقط الأخير مصابا

ق 35: هجمة خطيرة ثانية للاتحاد وعرضية من خالد الغندور على رأس سيسه الذي لعب كرة خطيرة أمسك بها الشناوي

ق 31: أحمد رفعت يسدد المخالفة أعلى العارضة

ق 30: خطأ قاتل من أيمن أشرف على خط منطقة جزاء الأهلي ومخالفة خطيرة للاتحاد

ق 26: فرصة خطيرة من الأهلي وهجمة سريعة من أحمد الشيخ لكنه لعب الكرة ووصلت إلى دفاع الاتحاد

ق 23: رأسية خطيرة من سيسيه تمر أعلى العارضة

ق 18: محاولات حمراء من الأهلي

ق 13: تسديدة من أحمد الشيخ تمر جوار القائم

انطلاق المباراة