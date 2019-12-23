محدّث مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:39
كتب : FilGoal
يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة مباشرة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق 38: جوووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أمير عابد
انطلاق المباراة
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