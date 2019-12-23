محدّث مباشر الدوري المصري - المقاولون (1)-(0) الإسماعيلي.. الشوط الثاني

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:39

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة مباشرة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 38: جوووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أمير عابد

انطلاق المباراة

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري

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