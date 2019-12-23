انتهت - المقاولون (2)-(0) الإسماعيلي

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:39

كتب : FilGoal

محمد سالم - الزمالك - المقاولون العرب

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة مباشرة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون 2-صفر

ق 88: طرد معروف يوسف لاعب المقاولون

ق 75: جوووووول محمد سمير يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 38: جوووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أمير عابد

انطلاق المباراة

الإسماعيلي المقاولون العرب الدوري المصري

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