انتهت - المقاولون (2)-(0) الإسماعيلي
الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:39
كتب : FilGoal
يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة مباشرة دقيقة بدقيقة من هنا.
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نهاية المباراة بفوز المقاولون 2-صفر
ق 88: طرد معروف يوسف لاعب المقاولون
ق 75: جوووووول محمد سمير يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة
ق 38: جوووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أمير عابد
انطلاق المباراة