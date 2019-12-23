انتهت - المقاولون (2)-(0) الإسماعيلي

يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة العاشرة في الدوري المصري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون 2-صفر

ق 88: طرد معروف يوسف لاعب المقاولون

ق 75: جوووووول محمد سمير يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة

ق 38: جوووووول الهدف الأول للمقاولون عن طريق سيف الدين الجزيري بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أمير عابد

انطلاق المباراة