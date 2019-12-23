كرة سلة - تعديل موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري لأسباب أمنية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية عن تعديل مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر للرجال لأسباب أمنية.

وقررت لجنة المسابقات تعديل المواجهة لتقام في السادسة مساء بدلا من الثامنة مساء بناء على توصيات وزارة الداخلية.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

قررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر رجال والتي تقام غدًا في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي لتقام في السادسة بدلًا من الثامنة مساءً بناء على توصيات وزارة الداخلية. pic.twitter.com/CaLS78pAYp — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) December 23, 2019

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش، بينما فاز الزمالك على سموحة في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويدافع الزمالك عن لقب بطولة دوري السوبر بعد أن حققه الموسم الماضي على حساب الجزيرة.

وتقام مباريات الدور الجاري من المسابقة بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن.

وفي المرحلة المقبلة يلعب الأول أمام الثامن، ثم الثاني ضد السابع وهكذا بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وبنفس الطريق تقام مباريات نصف النهائي والنهائي.

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