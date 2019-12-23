كرة سلة - تعديل موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري لأسباب أمنية

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

أبرز صور فوز الأهلي على الزمالك في كأس مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عبر صفحته الرسمية عن تعديل مواجهة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر للرجال لأسباب أمنية.

وقررت لجنة المسابقات تعديل المواجهة لتقام في السادسة مساء بدلا من الثامنة مساء بناء على توصيات وزارة الداخلية.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السادسة مساء غد الثلاثاء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد سلة - خبر في الجول.. محترف الزمالك يمهل النادي فرصة أخيرة قبل التصعيد سلة - الأرض تلعب مع أصحابها.. فوز الأهلي والزمالك في الدور الترتيبي سلة - أحمد مرعي مدير فني لمنتخب مصر

وكان الأهلي قد تغلب على طلائع الجيش، بينما فاز الزمالك على سموحة في الجولة الافتتاحية من المسابقة.

ويدافع الزمالك عن لقب بطولة دوري السوبر بعد أن حققه الموسم الماضي على حساب الجزيرة.

وتقام مباريات الدور الجاري من المسابقة بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية من الأول إلى الثامن.

وفي المرحلة المقبلة يلعب الأول أمام الثامن، ثم الثاني ضد السابع وهكذا بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وبنفس الطريق تقام مباريات نصف النهائي والنهائي.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

تحديد عدد جمهور الأهلي ضد بلاتينوم

كارتيرون يهنئ طارق حامد

شاهد الحلقة الجديدة من أخطر دوري في العالم

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري

الأهلي الزمالك كرة سلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
لجنة شؤون اللاعبين تقر بأحقية أيمن حافظ في الحصول على مستحقاته المتأخرة من الزمالك 6 دقيقة | مصر
مؤتمر جوارديولا: لا يوجد خلافات مع ستيرلينج.. ولا أتفق مع تصريحات زينتشينكو 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك ينفي في بيان رسمي وجود 142 مليون جنيه في حسابات النادي 17 دقيقة | الدوري المصري
إلى المركز الرابع.. "ركبة" روماريو تنصر الاتحاد على البنك الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يتخطى الاتحاد.. والأهلي يلاحقه بالفوز على طلائع الجيش 47 دقيقة | رياضات أخرى
مران خفيف لبيراميدز في تنزانيا استعدادا للقاء نامونجو 55 دقيقة | الكونفدرالية
مران الأهلي – طاهر والسولية يشاركان.. ومحاضرة أخيرة من موسيماني ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر الخنيسي: ما فعله معين الشعباني قبل لقاء الزمالك كان جيدا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى يعلق عبر في الجول على عودة كارتيرون لتدريب الزمالك 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب إقالة باتشيكو 3 في الجول يكشف – شروط كارتيرون التي قبلها الزمالك.. والتكاليف التي يتحملها النادي 4 الإسماعيلي: الجماهير تطالب بالانسحاب بسبب الظلم التحكيمي.. نطالب بقرار قوي ضد موسيماني
قد ينال إعجابك