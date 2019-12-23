كرة سلة - الزمالك ممثل مصر في بطولة إفريقيا.. تعرف على النظام الجديد والمواعيد

الإثنين، 23 ديسمبر 2019 - 12:06

كتب : محمد سمير

الزمالك - كرة سلة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة السلة عن الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية للموسم الجديد والتي يمثل فيها مصر، نادي الزمالك بطل دوري سوبر المحترفين.

تنطلق منافسات إفريقيا للأندية في مارس 2020، وتقام البطولة بنظام جديد تحت إشراف NBA.

وتشارك 4 فرق عربية من أصل 12 في البطولة وهم الزمالك المصري وجمعية سلا المغربي والمجمع البترولي الجزائري واتحاد المنستير التونسي.

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وجاءت الفرق المشاركة كالآتي: (دوانيز السنغالي، البوليس المالي، جمعية سلا المغربي، جي إن بي سي البنيني، المجمع البترولي الجزائري، فاب الكاميروني، فيروفيارو الموزمبيقي، باتريتوتس الرواندي، بيترو دي لواندا الأنجولي، ريفيرز هوبيرز النيجيري، اتحاد المنستير التونسي، الزمالك المصري(.

يتم تقسيم الفرق على مجموعتين تضم كل مجموعة 6، وتقام المنافسات في مارس.

تقام منافسات الدور الأول في 6 مدن وهم القاهرة والرباط وداكار ولاجوس ولواندا وكيجالي.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور قبل الأخير (سوبر 6)، ويتم تقسيمهم على مجموعة واحدة.

يلعب المتأهلون الستة ضد بعضهما البعض ذهابا وإيابا ليتم تحديد 4 متأهلين إلى الدور نصف النهائي.

تقام منافسات نصف النهائي في مدينة كيجالي الرواندية، إذ يواجه الأول صاحب المركز الرابع بينما يلعب الثاني ضد الثالث.

ومن المقرر أن تختتم المنافسات في شهر مايو 2020 بمدينة كيجالي الرواندية.

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