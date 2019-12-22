يستقبل ريال مدريد نظيره أتليتك بلباو على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني مؤقتا برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد بلباو في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

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ق.86 القائم يقف في وجه رأسية لوكا يوفيتش

ق.72 خروج فينيسيوس جونيور ودخول لوكا يوفيتش في صفوف ريال مدريد

ق.65 كريم بنزيمة يطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها أوناي سيمون

ق.62 دخول جاريث بيل بدلا من رودريجو في صفوف ريال مدريد

ق.59 العارضة مجددا! رأسية ناتشو فيرنانديز ترتد من العارضة بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس

ق.57 خروج إيدير ميليتاو للإصابة، ودخول ناتشو فيرنانديز في صفوف ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 فرصة المباراة! بنزيمة ينطلق ببراعة ويسدد بعد مراوغة الحارس لكن أوناي نونيز يزيحها من على خط المرمى

ق.21 التهديد الباسكي الأول! إنياكي ويليامز يطلق تسديدة أرضية قوية يتصدى لها تيبو كورتوا

ق.19 اختراق رائع! توني كروس يتوغل في دفاعات بلباو ويسدد كرة صاروخية ترتد من العارضة بعد اصطدامها برأس أوناي سيمون

ق.12 مراوغة رائعة! فينيسيوس جونيور يهدر فرصة رائعة بعد مراوغة جميلة لـ إنييجو مارتينز

ريال مدريد (0) - (0) بلباو

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل