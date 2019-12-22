محدّث انتهت - يوفنتوس (1) - (3) لاتسيو .. النسور أبطال السوبر

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:24

كتب : FilGoal

لويس ألبرتو - لاتسيو - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

عرضية داخل منطقة الجزاء ولمسة بالرأس لتصل الكرة إلى لوليتش الذي هز الشباك بقذيفة رائعة

ق 72 جووووووووووووووول سيناد لوليتش والهدف الثاني الرائع للاتسيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووووووول هدف التعادل من باولو ديبالا بعد متابعة لتسديدة رونالدو

** مرور 40 دقيقة من السوبر والأفضلية للاتسيو

** ق30 ديبالا كاد يعادل النتيجة من ركلة حرة رائعة ولكن تمر بجوار القائم بقليل

** لعبة رائعة داخل منطقة الجزاء وتمريرة لـ لويس ألبرتو والأخير يطلق تسديدة متقنة في الشباك.

** ق16 جوووووووووووول لويس ألبرتو والهدف الأول لـ لاتسيو

** يوفنتوس (0) - (0) لاتسيو

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في السعودية.

في إيطاليا لاتسيو يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

المصري يعلن عن نهاية أزمة شيخ موكورو 12 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير: لن نلقي باللوم على الازدحام المروري بعد الخسارة من واتفورد 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد ضد بلباو 21 دقيقة | أوروبا
لاتسيو يفهم اللغة العربية يا يوفنتوس.. السيدة "عجوز" أمام أبطال السوبر 31 دقيقة | أوروبا
تشكيل ريال مدريد – هجوم برازيلي.. وعودة بيل للبدلاء أمام بلباو 59 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - توتنام لم يحضر الدربي.. تشيلسي ينتصر ويؤمن المركز الرابع ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك