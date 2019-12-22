يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو.

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عرضية داخل منطقة الجزاء ولمسة بالرأس لتصل الكرة إلى لوليتش الذي هز الشباك بقذيفة رائعة

ق 72 جووووووووووووووول سيناد لوليتش والهدف الثاني الرائع للاتسيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 45: جوووووووول هدف التعادل من باولو ديبالا بعد متابعة لتسديدة رونالدو

** مرور 40 دقيقة من السوبر والأفضلية للاتسيو

** ق30 ديبالا كاد يعادل النتيجة من ركلة حرة رائعة ولكن تمر بجوار القائم بقليل

** لعبة رائعة داخل منطقة الجزاء وتمريرة لـ لويس ألبرتو والأخير يطلق تسديدة متقنة في الشباك.

** ق16 جوووووووووووول لويس ألبرتو والهدف الأول لـ لاتسيو

** يوفنتوس (0) - (0) لاتسيو

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة على ملعب جامعة الملك سعود في السعودية.