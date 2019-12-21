كرة سلة - أحمد مرعي مدير فني لمنتخب مصر

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 20:14

كتب : محمد سمير

أحمد مرعي سلة

أعلن اتحاد كرة السلة عن تعيين أحمد مرعي مديرا فنيا لمنتخب مصر.

أحمد مرعي يقود نادي الاتحاد السكندري في نفس توقيت قيادته لمنتخب السلة.

وحقق مرعي الموسم الجاري لقب دوري المرتبط مع الفريق السكندري.

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وينضم إلى مرعي في الجهاز الفني كل من وسام جابر مدرب عام، ومحمد سليم مدرب، ووائل لطفي مدير إداري، وكل من سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان والطبيب أحمد يحيى.

ومن المنتظر أن يقود مرعي منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات إفريقيا في مارس 2020.

ووقعت مصر في القرعة رفقة كل من المغرب وأوغندا وتنتظر فريقا من كل من غانا وليبريا والنيجر لإكمال المجموعة.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة

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