انتهت – المصري (1) - (1) بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة المصري ضد بيراميدز في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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ق74 جوووووووووووول حسن علي وهدف رائع للمصري من ركلة حرة مباشرة في مرمى بيراميدز

ق62 المهدي سليمان يتألق أمام أخطر فرص المصري من رأسية وادي

انطلاق الشوط الثاني

** المصري (0) - (1) بيراميدز

** نهاية الشوط الأول

** ق45 جوووووووووووول عبد الله السعيد يسجل هدفا ولا أروع لبيراميدز أمام المصري من ركلة حرة مباشرة

** وادي يستكمل اللقاء بشكل طبيعي

** ق27 خروج بهاء مجدي ومشاركة محمود حمد

** ق25 إصابة وادي واللاعب يتلقى العلاج على أرضية الملعب

** ق20 فرصة محققة للمصري عن طريق وادي ولكن جاءت أعلى العارضة بقليل

** ربع ساعة أولى سلبية بين المصري وبيراميدز

** ق13 بطاقة صفراء لبهاء مجدي بعد عرقلة عبد الله السعيد

** ضغط من بيراميدز على مرمى المصري

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة