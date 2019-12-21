محدّث مباشر مونديال الأندية - ليفربول (0) - (0) فلامنجو.. إلى الشوطين الإضافيين

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

فيرمينو - ليفربول - فلامنجو

FilGoal.com يقدم تغطية حية لمواجهة ليفربول وفلامنجو في نهائي مونديال الأندية المقام في قطر.

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ق91: الحكم يحتسب ركلة جزاء لليفربول.

ق47: فيرمينو يضيع الاول بعدما سدد في القائم الأيمن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.

ضغط من فلامنجو في الدقائق التالية وتهديد بأكثر من فرصة.. اللعب انحصر في تبادل السيطرة بين الفريقين دون خطورة.

ق6: بداية ساخنة من الريدز وتسديدة قوية من أرنولد ولكن مرت إلى جوار القائم الأيمن.

ق1: فيرمينو يهدر سريعا مع بداية اللقاء من تمريرة بينية استقبلها في مواجهة المرمى.

انطلاق اللقاء.

ليفربول فلامنجو

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