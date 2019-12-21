تشكيل نهائي مونديال الأندية - صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة ضد فلامنجو

السبت، 21 ديسمبر 2019 - 18:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كأس العالم للأندية

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة لاعبيه الأساسيين في مواجهة فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب ليفربول ضد فلامنجو في نهائي مونديال الأندية 2019 في البطولة المقامة في قطر.

وبعدما خاض ليفربول مباراة نصف النهائي ضد مونتيري المكسيكي بمجموعة من البدلاء مع بعض الأساسيين، عاد كلوب للاعتماد على القوة الضاربة لفريقه أمام فلامنجو بتواجد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في خط الهجوم.

أخبار متعلقة

مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر ليفربول سيتحدث اليابانية.. مينامينو يزامل صلاح وماني وفيرمينو رسميا صلاح "رجل مباراة مونتيري": الجميع أبطال في ليفربول نابي كيتا لـ في الجول: ليفربول المرشح الأول للقب مونديال الأندية

وجاء تشكيل ليفربول بالكامل كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – أليكس تشامبرلين.

الهجوم: صلاح – فيرمينو – ماني.

طالع أيضا

انتفاضة رضا شحاتة مستمرة

عملاق جديد في الدوري الإنجليزي

هل يشارك فتحي والسولية وربيعة أمام الاتحاد؟

تصريحات مثيرة من تشامبرلين عن صلاح

إنبي يستعد للتفاوض مع بيراميدز لضم أحمد علي

محمد صلاح ليفربول كأس العالم للأندية فلامنجو

نرشح لكم

أخر الأخبار

كرة سلة - أحمد مرعي مدير فني لمنتخب مصر 23 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الإسماعيلي - غيابات بالجملة.. والسلحدار: لسنا مثل الدورى الإنجليزى 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر – المصري (0) - (1) بيراميدز.. عبد الله السعيد يا رباااه ساعة | الدوري المصري
كامب نو بلا هزيمة في 2019.. برشلونة يسحق ألافيس ساعة | أوروبا
مباشر الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(1) ليستر.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر مونديال الأندية - ليفربول (0) - (0) فلامنجو.. صلاح يهدد ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك