تشكيل نهائي مونديال الأندية - صلاح أساسي وليفربول بالقوة الضاربة ضد فلامنجو

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بمجموعة لاعبيه الأساسيين في مواجهة فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب ليفربول ضد فلامنجو في نهائي مونديال الأندية 2019 في البطولة المقامة في قطر.

وبعدما خاض ليفربول مباراة نصف النهائي ضد مونتيري المكسيكي بمجموعة من البدلاء مع بعض الأساسيين، عاد كلوب للاعتماد على القوة الضاربة لفريقه أمام فلامنجو بتواجد الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول بالكامل كالآتي:

المرمى: أليسون.

الدفاع: ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبرتسون.

الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – أليكس تشامبرلين.

الهجوم: صلاح – فيرمينو – ماني.

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