يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

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عرضية من سواريز وتسديدة أرضية متقنة من جريزمان تهز الشباك وتعلن تقدم برشلونة

ق14 جووووووووووووول جريزمان والهدف الأول لـ برشلونة

ق9 ميسي يسجل الأول لبرشلونة ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق7 فيدال كاد يفتتح التسجيل لبرشلونة

انطلاق المباراة

المباراة تبدأ بعد قليل