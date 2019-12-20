محدّث استراحة في الدوري - الاتحاد (2) - (1) نادي مصر.. المقاصة (0) - (0) طنطا
الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 17:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ونادي مصر، ومصر للمقاصة وطنطا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.
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الاتحاد السكنددري VS نادي مصر (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)
نهاية الشوط الأول.
ق30: جوووول التقدم لزعيم الثغر عن طريق محمود رزق الذي استفاد من ركلة ركنية.
ق25: التعاااااادل للاتحاد سجله خالد قمر مستغلا رأسية عادت من القائم الأيمن.
ق19: جوووول أول لنادي مصر من تسديدة داخل منطقة الجزاء لمحمود رامبو.
بداية المباراة
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مصر للمقاصة VS طنطا (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)
نهاية الشوط الأول.
بداية المباراة