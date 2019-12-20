محدّث استراحة في الدوري - الاتحاد (2) - (1) نادي مصر.. المقاصة (0) - (0) طنطا

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ونادي مصر، ومصر للمقاصة وطنطا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

_ _ _

الاتحاد السكنددري VS نادي مصر (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

أخبار متعلقة

انتهت في الدوري - أسوان (0) - (1) الإنتاج.. المقاولون (1) - (0) الحدود في الجول يوضح - هل صدرت تعديلات جديدة في نظام دوري الأبطال؟ و"إلغاء الهدف خارج الأرض" البدري لـ في الجول: ترحيل موعد نهاية الدوري ضرروي.. وأذهب للملاعب حاليا في حالة واحدة كرة سلة - انطلاق المرحلة الثانية من دوري المحترفين السبت.. مواجهات نارية منتظرة

نهاية الشوط الأول.

ق30: جوووول التقدم لزعيم الثغر عن طريق محمود رزق الذي استفاد من ركلة ركنية.

ق25: التعاااااادل للاتحاد سجله خالد قمر مستغلا رأسية عادت من القائم الأيمن.

ق19: جوووول أول لنادي مصر من تسديدة داخل منطقة الجزاء لمحمود رامبو.

بداية المباراة

_ _ _ _ _ _ _ _

مصر للمقاصة VS طنطا (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

نهاية الشوط الأول.

بداية المباراة

في الدوري الاتحاد السكندري مصر للمقاصة طنطا

نرشح لكم

أخر الأخبار

رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: لن نتعاقد مع ديسابر 30 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في الدوري - الاتحاد (2) - (1) نادي مصر.. المقاصة (0) - (0) طنطا ساعة | الدوري المصري
كانو تعليقا على تعيين أرتيتا: يمكننا قلب الأمور ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد سالم يخطف فوزا قاتلا للمقاولون ضد الحدود.. والإنتاج ينتصر على أسوان ساعة | الدوري المصري
أول شهر ينتظر أرتيتا مع أرسنال.. دربيان ناريان ومواجهة مانشستر يونايتد ساعة | أوروبا
انتهت ساعات الانتظار.. أرتيتا مدربا لـ أرسنال ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك