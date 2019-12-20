يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الاتحاد السكندري ونادي مصر، ومصر للمقاصة وطنطا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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الاتحاد السكنددري VS نادي مصر (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

نهاية الشوط الأول.

ق30: جوووول التقدم لزعيم الثغر عن طريق محمود رزق الذي استفاد من ركلة ركنية.

ق25: التعاااااادل للاتحاد سجله خالد قمر مستغلا رأسية عادت من القائم الأيمن.

ق19: جوووول أول لنادي مصر من تسديدة داخل منطقة الجزاء لمحمود رامبو.

بداية المباراة

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مصر للمقاصة VS طنطا (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا)

نهاية الشوط الأول.

بداية المباراة