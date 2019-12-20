أول 5 مباريات تنتظر أرتيتا.. 2 دربي في أقل من شهر ومواجهة مانشستر يونايتد

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 16:34

كتب : رامي جمال

ميكيل أرتيتا - أرسنال

أعلن أرسنال عن تعاقده مع ميكيل أرتيتيا لتدريب الفريق خلفا لأوناي إيمري فماذا ينتظر المدرب الإسباني في أول تجربة له من على مقعد المدير الفني؟

سيواجه أرسنال منافسه إيفرتون غدا السبت في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي، ولكن لم يشر النادي اللندني في بيانه هل سيكون أرتيتا على رأس القيادة الفنية أمام التوفيز أم لا حتى الآن.

بعد ذلك سيتعين عليه مواجهة بورنموث خارج ملعبه في الـ26 من شهر ديسمبر الجاري في البريميرليج.

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وعقب ثلاثة أيام فقط سيستضيف تشيلسي في دربي لندني في ملعب الإمارات.

وفي الأول من يناير من العام الجديد سيستضيف مانشستر يونايتد كذلك في ملعب الإمارات.

ثم سيتعين عليه مواجهة ليدز يونايتد ومدربه مارسيلو بيلسا في كأس الاتحاد الإنجليزي في السادس من يناير في ملعب الإمارات كذلك.

وبعد ذلك سيذهب إلى ملعب سيلهرست بارك في 11 يناير لملاقاة كريستال بالاس في الدوري.

ويعود أرسنال بعد ذلك إلى ملعبه في 18 يناير لملاقاة شيفيلد يونايتد.

ويختتم أرسنال شهر يناير بملاقاة تشيلسي في ستامفورد بريدج مجددا في الدوري الإنجليزي في دربي لندني آخر.

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