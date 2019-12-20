مؤتمر جوارديولا: أرتيتا اقترب من التوقيع مع أرسنال.. لا يمكن إيقاف حلمه

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي اقتراب مساعده ميكيل أرتيتا من العودة إلى ناديه السابق أرسنال ولكن تلك المرة من على مقعد المدير الفني.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "ميكيل في لندن واقترب من الوصول لصفقة مع أرسنال هذا ما أعرفه".

وأردف "أعتقد أن الصفقة ستتم، هو لم يكن معنا في مراني أمس واليوم".

وأضاف جوارديولا "عندما يكون لديك حلم فلا تستطيع إيقافه، أرسنال كان جزءا هاما من مسيرة ميكيل وهو واحد من أفضل الفرق في إنجلترا".

وتابع "أتمنى له الأفضل، أنا واثق من إنه سيقوم بعمل متميز معهم".

وعن حالة لاعبيه المصابين قبل لقاء ليستر سيتي غدا السبت في ملعب الاتحاد في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي قال: "سيرجيو أجويرو تدرب وكذلك جون ستونز".

وأتم "ديفيد سيلفا لم يتدرب، وسنحاول التحضير للمباريات بأفضل شكل ممكن".

ويحتل سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بـ35 نقطة خلف ليستر سيتي الثاني بـ39 نقطة.

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