يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة يشهد إقامة مباراتين في نفس التوقيت.

أسوان يستضيف الإنتاج الحربي، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره المقاولون العرب على استاد المكس.

لمتابعة تشكيل ومباراة أسوان ضد الإنتاج الحربي لحظة بلحظة من هنا.

لمعرفة تشكيل الحدود ضد المقاولون العرب ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

----

الحدود (0) - (0) المقاولون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.14 المقاولون يتحصل على ركلة جزاء ويتجه محمد سمير لتسديدها لكن حارس الحدود أحمد السعدني يتألق ويتصدى للضربة.

-----

أسوان (0) - (1) الإنتاج الحربي

د47: جوووووووول محمد عادل يسجل الهدف الأول للإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.18 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباريات

المباريات تبدأ بعد قليل

طالع أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

البدري يعلن عن أول مباراة يحضرها لـ لأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب

البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ملامح انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي.. الربط الغائب بين الخطوط وديانج في كل مكان

كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي