محدّث مباشر في الدوري - أسوان (0) - (1) الإنتاج.. المقاولون (0) - (0) الحدود.. محمد عادل والهدف الأول

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 14:21

كتب : FilGoal

أسوان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة يشهد إقامة مباراتين في نفس التوقيت.

أسوان يستضيف الإنتاج الحربي، فيما يستضيف حرس الحدود نظيره المقاولون العرب على استاد المكس.

لمتابعة تشكيل ومباراة أسوان ضد الإنتاج الحربي لحظة بلحظة من هنا.

أخبار متعلقة

الهاني سليمان يلعب دور البطولة وينصر سموحة على أسوان عبد العاطي: أسوان كان الأفضل في 4 أشواط ضد طنطا مدرب طنطا: البقاء في الممتاز أهم من كأس مصر.. واجهت أسوان بدون رأس حربة

لمعرفة تشكيل الحدود ضد المقاولون العرب ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنا.

----

الحدود (0) - (0) المقاولون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.14 المقاولون يتحصل على ركلة جزاء ويتجه محمد سمير لتسديدها لكن حارس الحدود أحمد السعدني يتألق ويتصدى للضربة.

-----

أسوان (0) - (1) الإنتاج الحربي

د47: جوووووووول محمد عادل يسجل الهدف الأول للإنتاج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.18 اللعب منحصر في وسط الملعب

بداية المباريات

المباريات تبدأ بعد قليل

طالع أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

البدري يعلن عن أول مباراة يحضرها لـ لأهلي بعد تولي مسؤولية المنتخب

البدري يختار مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ملامح انتصار الأهلي ضد الإسماعيلي.. الربط الغائب بين الخطوط وديانج في كل مكان

كلوب: لا أتمنى أن أكون مكان صلاح.. وفينجر: يذكرني بـ ميسي

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد في الجول 2019 – أفضل حارس مرمى.. صراع الشناوي وجنش ومفاجأة 3 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي في قطر 38 دقيقة | إفريقيا
مؤتمر كلوب: رأيت اللون الأحمر كثيرا هنا في قطر.. لا أعلم هل هذه قمصان ليفربول أم مصر ساعة |
مباشر في الدوري - أسوان (0) - (1) الإنتاج.. المقاولون (0) - (0) الحدود.. محمد عادل والهدف الأول ساعة | الدوري المصري
سولشاير: بوجبا لن يرحل في يناير.. وهولاند ليس في طريقه إلى مدينة مانشستر ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا – توتنام ينقذ نفسه من أول ورطة.. ألدرفيلد يُجدد تعاقده ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك