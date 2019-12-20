سولشاير: بوجبا لن يرحل في يناير.. وهولاند ليس في طريقه إلى مدينة مانشستر

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبه بول بوجبا لن يباع خلال شهر يناير المقبل، كما أوضح أن إرلينج هولاند مهاجم ريد بول سالزبرج لم يسافر إلى مدينة مانشستر، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي.

وصرح سولشاير بخصوص بوجبا قائلا: "بوجبا يتدرب لكنه لم يكن معنا منذ مدة طويلة، بدأ التدريبات وتلك خطوة متقدمة بالنسبة لنا".

وواصل "الإصابة كانت بحاجة للعلاج، لكنني لا أعتقد أنني يجب أن أخبركم بكل المعلومات الطيبة، بوجبا يشعر أنه بخير حاليا ويتحسن، ولن يباع في يناير".

وأكمل "حينما يعود ويلعب جيدا بابتسامة على جهه ويفعل ما فعله منذ عام حينما أتيت إلى هنا، بول كان رائعا ولدينا واحد من أفضل اللاعبين في العالم حينما يلعب بشكل جيد".

وتابع "آمل أن يعود إلينا قبل نهاية العام، لكن لنرى كيف يشعر، لن أضغط عليه، نحن بحاجة إليه أن يكون جاهزا بنسبة 100%".

ولم يخض بوجبا سوى 6 مباريات فقط الموسم الجاري آخرها كان في شهر سبتمبر الماضي بعد إصابته في الكاحل أمام أرسنال.

ولعب بوجبا بقميص مانشستر يونايتد 148 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها خلال 4 مواسم.

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن ضم إرلينج هولاند قائلا: "لا أعتقد أن هولاند في طريقه إلى هنا لكي أكون منصفا، لن يأتي من خلالي على أي حال".

وواصل "تعلمون بالطبع أنه لا يمكنني التعليق على لاعبي الفرق الأخرى، قلت ذلك الأمر كثيرا، إنها واحدة من الأمور ضمن تلك الوظيفة، يكون هناك الكثير من التكهنات طيلة الوقت".

وأتم "لن يأتي إلى مدينة مانشستر، أعلم الفتى وأصدقائه وهو حاليا في إجازة الكريسماس، لا يمكنك أن تطير في ذلك الوقت إلى أي مكان من ستفانجير، يجب أن يتم ذلك عبر طريق آخر".

وكانت تقارير صحفية قد قالت في وقت سابق إن هولاند قد سافر بالفعل إلى مدينة مانشستر لكي يتم إجراءات انتقاله إلى الشياطين الحمر خلال السوق الشتوية في يناير.

وسجل هولاند 28 هدفا في 22 مباراة خاضها مع سالزبورج خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

وسبق لهولاند وأن تدرب تحت قيادة سولشاير حينما كان الثنائي يتواجد في فريق مولده النرويجي.

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