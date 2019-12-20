رسميا – توتنام ينقذ نفسه من أول ورطة.. ألدرفيريلد يُجدد تعاقده

أعلن توتنام اليوم الجمعة تجديد تعاقد مدافعه توبلي ألدرفيريلد حتى 2023 رسميا.

وكان تعاقد المدافع البلجيكي ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولكن استطاعت إدارة النادي الإبقاء على اللاعب صاحب الـ30 عاما.

وأنقذ توتنام نفسه من مشكلة كانت تلوح في الأفق إذ أنه كان يمتلك ثلاثة لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري هم ألدرفيريلد ويان فيرنتوخين وكريستيان إريكسن.

وانضم ألدرفيريلد إلى توتنام في عام 2015 قادما من أتليتكو مدريد وشارك مع سبيرز في 179 مباراة.

وخلال الموسم الجاري بدأ في 16 لقاء بشكل أساسي من أصل 17.

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