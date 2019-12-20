مران الأهلي – تدريبات منفردة للسولية وصالح ومتولي.. وفحص طبي لفتحي

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 13:33

كتب : حسام نور الدين

عمرو السولية - الأهلي - حرس الحدود

خضع عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي ثلاثي الأهلي لتدريبات منفردة في المران الذي أقيم اليوم.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في عاشر جولات الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

فيما خضع ياسر إبراهيم وعلي لطفي ثنائي الفريق لتدريبات تأهيلية.

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ويخضع أحمد فتحي لاعب الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران غد السبت للاطمئنان على حالته في ظل شكواه من تورم في ركبته.

وسيحدد الفحص الطبي موعد عودة فتحي للمشاركة في المران.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بت21 نقطة إثر فوزه في كل مبارياته السبعة.

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