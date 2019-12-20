خاص محمود فتح الله لـ في الجول: بيراميدز يمتلك لاعبين رائعين يستطيعون تحقيق شيئا رائعا

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 - 11:09

كتب : أحمد شاكر

الزمالك فتح الله

كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق عن اتفاقه مع نادي بيراميدز في التواجد للجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو".

وقال فتح الله لـFilGoal.com: "بدأت المهمة مع زيزو وأتشرف بالعمل معه".

وأضاف "تواصل معي هاني سعيد واتفقنا وتوليت منصب المدرب في الجهاز الفني للفريق".

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وأردف "لدينا لاعبين رائعين يستطيعون تحقيق شيئا رائعا خلال الموسم الجاري فنحن مازلنا في البداية في المسابقات المحلية وظهرنا بشكل جيد في الكونفدرالية".

وستكون بداية الجهاز الفني الجديد لبيراميدز غدا السبت في تاسع جولات الدوري ضد المصري.

وكان بيراميدز فسخ تعاقده مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر بالتراضي.

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