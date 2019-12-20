البدري: هناك بندا في العقود يتيح لي التقييم.. وفاروق قد يضيف للمنتخب الفترة المقبلة

نفى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وجود أي خلافات بين أفراد الجهاز الفني، وشعوره بالضيق لعدم وجود عناصر جديدة أفرزها الدوري المصري تستحق ارتداء قميص المنتخب في الفترة الأخيرة.

البدري ردا على التقارير التي أشارت إلى وجود خلافات بين أفراد الجهاز الفني قائلا: "لا أسمح بوجود خلافات بيني وبين أي شخص في الجهاز الفني، وطالبت بوضع بند في العقود تتيح لي التقييم ورحيل المتسبب في أي مشكلة سلبية في الجهاز".

وواصل عبر مداخلته على قناة أون سبورت: "الجهاز الفني والإداري يعملان بشكل جيد ولا يوجد أي شيء وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

البدري رد على أسباب البداية السلبية للمنتخب الوطني "لم أرد الحديث عن سلبيات وقت تولي المهمة وخلال أسبوع خضنا مباراتين وديتين ومن ثم لعبنا مباراتين رسميتين، ولذلك لم أرد الحديث عن الصعوبات أو البحث عن مبررات".

وتابع "هناك مراكز كان بها صعوبات مثل مركز رأس الحربة، مروان محسن وأحمد حسن كوكا كانا مصابين، الأهلي والزمالك لم يلعبا أي مباراة رسمية قبلها بمدة طويلة تصل إلى 40 يوما".

وأضاف "في الفترة المقبلة ستتلافى الصعوبات ونتابع الدوري العام وعقدنا اجتماعا لتقييم المرحلة السابقة والأسماء المرشحة والعناصر الجديدة التي قد تنضم، نحتاج للوقت والجميع أن يلعب بروحه في تلك المرحلة".

وأكمل "نحاول مع اللجنة الخماسية إيجاد فترة لتوقف أو اثنين قبل شهر مارس المقبل (موعد التوقف الدولي) من أجل مزيد من الانسجام بين المحليين لعدم وجود فرصة لضم المحترفين".

وقاد البدري المنتخب المصري في مباراتين وديتين انتهيا بالفوز 1-0 في كل منهما، ثم تعادل في مباراتي كينيا وجزر القُمر بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

المدير الفني السابق للأهلي قال سابقا أنه لا يوجد عناصر مبشرة في الدوري المصري للانضمام للمنتخب (طالع التفاصيل).

وواصل حديثه في هذا السياق: "الدوري لم يفرز عناصر جديدة، اخترنا عناصر من بيراميدز مثل محمد فاروق الذي وضعناه في حساباتنا وتم استبعاده بسبب المشكلة بين النادي والمنتخب، وهو من العناصر التي قد تضيف للمنتخب الفترة المقبلة، وأريد المزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة".

وطالب "الباب مفتوح أمام الجميع للاعبي الدوري، وأطالب لاعبي المنتخب الأولمبي بالتركيز في الفترة المقبلة ليتواجدوا في الصورة".

واستطرد "في كل مركز لدي 4 لاعبين، وهناك ترشيحات لمراكز أخرى حتى لا نواجه مشاكل".

ثم قال ضاحكا: "أشعر بالقلق من كل المراكز ولدي ثقة في الأسماء التي سأختارها في الفترة المقبلة".











































































وعن متابعة مباريات الدوري وردا عن التساؤلات لغيابه عن حضور المباريات من المدرجات قال: "إذا سافرت لمشاهدة مباراة لن أتابع البقية، لذلك أفضّل متابعة كافة المباريات وتواجد أحد المساعدين في الملعب من أجل متابعة أكبر كم ممكن".

وأضاف "نضع عديد من المعايير خاصة في الأسماء المحلية، ووضعنا الأسماء التي سنعتمد عليها في الفترة المقبلة، هناك منافسة في الدوري، لكنني كمدير فني أنظر للإضافة والجودة التي يمكن إضافتها".

كما تحدث عن 3 أسماء هم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد ورمضان صبحي جناح الأهلي وقائد المنتخب الأولمبي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

عن لاعب الأهلي الجديد قال "لدينا ثقة في كهربا الذي يمتلك الإمكانيات للعب في مركز رأس الحربة لكنه بدنيا لم يلعب باستمرار وحالته البدنية لم تساعده في مباراتي كينيا وجزر القُمر".

ورمضان صبحي "سعيد بأدائه وروحه الفترة الأخيرة مع الأهلي والمنتخب الأولمبي واطمئن على إصابته وأتمنى عودته سريعا".

ومصطفى محمد "لاعب واعد ومميز ويريد تطوير المزيد ولديه الإمكانيات وسيكون إضافة كبيرة للمنتخب".

وطالب البدري مساندة الجماهير إذ قال: "منتخب مصر الأولمبي يضم شباب واعدين وسيتواجد لاعبين من ضمنهم لكسب الخبرات ونحن مطالبين بتواجد عناصر شابة، وهناك عناصر تستطيع الحفاظ على مكانها، المرحلة الحالية هي إحلال وبناء وتحقيق أهدافنا بالتأهل لأمم إفريقيا وكأس العالم".

وواصل "اتفق أنه لابد أن يوجد روح للاعبين وأطالب بتهيئة الأجواء والجماهير عليها عامل كبير وهو ما ظهر في المباريات الودية السابقة وموادجهة كينيا دون جماهير استحالة أن يخوض منتخب مصر مباراة في حضور 300 شخص

وأتم "عدم وجود جماهير وتوقف الدوري لمدة 40 يوما ساهما في سوء البداية، ننتظر مساندة الجماهير فهم الوقود لتحقيق الأهداف".

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