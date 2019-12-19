أمور ليست طبيعية نراها كثيرا في مباريات القسم الثاني والثالث في الكرة المصرية، ولكن الأمور وصلت لحد ليس متوقعا على الإطلاق.

لقاء دمياط والشهداء في القسم الثالث شهد تواجد سيارة تكريم للموتى بدلا من سيارة الإسعاف في ملعب القرية الأولمبية في رأس البر، لتنتشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

فما القصة؟

FilGoal.com تواصل مع هشام بزوم المدير الإداري لنادي دمياط، الذي قال: "ما حدث كان بسبب أن أحد محبي نادي دمياط أخبرنا بأنه سيحضر سيارة إسعاف على نفقته الخاصة وتفاجئنا وقت المباراة بوجود سيارة تكريم الموتى بدلا من الإسعاف".

وأضاف "ولكنها سيارة مجهزة. لم نستطع التحرك للاستعانة بسيارة إسعاف والدليل على ذلك استعانتنا بسيارة عضو مجلس الإدارة لنقل أحد اللاعبين المصابين من صفوف دمياط".

وأشار "من يشكك في كلامي عليه الذهاب لنادي دمياط لمشاهدة إيصال سيارة الإسعاف خلال المباريات. تُكلفنا 750 جنيه في المباراة الواحدة".

وأتم "حكم المباراة شاهد السيارة ولذلك وافق على إقامة اللقاء".

ماذا عن المشهد من المدرجات؟

محمد عبد الفتاح أحد مشجعي نادي دمياط قال لـFilGoal.com "بالفعل شاهدت سيارة تكريم الموتى والجماهير كانت حزينة للغاية من هذا المشهد".

وتابع "أحد الجماهير أخبرنا بأن فريق الشهداء كان مستاءً من تواجد تلك السيارة. هي سيارة غير مرخصة والأمن أوقفها".

واستكمل "سيارة تكريم الموتى تأتي لنا من ثاني مباراة في الملعب".

وأتم "إذا أصيب أي لاعب بإصابة خطيرة فماذا سنفعل؟ ولماذا وافق الحكم من الأساس على ذلك".

ورغم تصريحات المدير الإداري للنادي ورواية أحد عناصر الجماهير، إلا أن شادي قويمة المشرف العام على الكرة في دمياط يرفض تماما تلك القصة.

وقال شادي قويمة: "لا صحة على الإطلاق لتلك الصور ولكل ما يُقال".

واستمر في حديثه مع FilGoal.com "نستعين بسيارة إسعاف في كل مباراة داخل ملعبنا ولا صحة لاستعانتنا بسيارة لتكريم الموتى".

وأتم "لا يصح إهانتنا بهذا الكلام. نحن فريق بتاريخ كبير في الدوري".

ويُشترط وجود سيارة إسعاف كشرط أساسي قبل انطلاق أي مباراة في أي قسم في الكرة المصرية.

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