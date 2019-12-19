إصابة رامي ربيعة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 20:59

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - حرس الحدود

أصيب رامي ربيعة مدافع الأهلي في لقاء الفريق المقام أمام الإسماعيلي اليوم الخميس في ملعب المكس في تاسع جولات الدوري.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وفي الدقيقة 61 ركض ربيعة مع بيكيتي سيلفا في محاولة للحاق بالكرة.

وعقب خروج الكرة من الملعب طلب ربيعة الجهاز الطبي للعلاج ولكنه لم يستطع إكمال اللقاء ليخرج مستبدلا.

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وشارك سعد سمير في الدقيقة 65 بدلا من ربيعة.

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رامي ربيعة الأهلي الإسماعيلي في الدوري

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