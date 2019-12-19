إصابة رامي ربيعة
الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 20:59
كتب : FilGoal
أصيب رامي ربيعة مدافع الأهلي في لقاء الفريق المقام أمام الإسماعيلي اليوم الخميس في ملعب المكس في تاسع جولات الدوري.
رامي ربيعة
النادي : الأهلي
وفي الدقيقة 61 ركض ربيعة مع بيكيتي سيلفا في محاولة للحاق بالكرة.
وعقب خروج الكرة من الملعب طلب ربيعة الجهاز الطبي للعلاج ولكنه لم يستطع إكمال اللقاء ليخرج مستبدلا.
وشارك سعد سمير في الدقيقة 65 بدلا من ربيعة.
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