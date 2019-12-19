مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-12-2019 والقنوات الناقلة.. قمة مصرية

يشهد اليوم الخميس قمة مصرية مبكرة في الجولة التاسعة من الدوري المصري ومواجهات عديدة في الدوري السعودي.

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الإسماعيلي يستضيف الأهلي في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتُذاع على قناتي تايم سبورتس وأون سبورت.

وفي دوري الأمير محمد بن سلمان يلتقي اتحاد جدة مع الفيحاء في الثانية والربع عصرا وتنقل عبر قناة السعودية الرياضية.

ثم يحل النصر ضيفا على العدالة في الرابعة ونصف، وأهلي جدة مع ضمك في تمام السابعة إلا عشر دقائق عبر السعودية الرياضية.

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