بيكيه ينقذ برشلونة من على خط المرمى.. وراموس يرد بتشتيت جميل
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 21:36
كتب : FilGoal
أنقذ جيرارد بيكيه مدافع برشلونة فريقه من تلقي هدفا محققا من غريمه التقليدي ريال مدريد.
ويستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد اليوم الأربعاء في ملعب كامب نو في اللقاء المؤجل بينهما من عاشر جولات الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة 17 حصل ريال مدريد على ركلة ركنية من الناحية اليسرى ونُفذت بعدة تمريرات قصيرة أنهاها داني كارفاخال بعرضية داخل منطقة الجزاء.
وحول كاسيميرو الكرة برأسية قوية تجاوزت دفاع برشلونة وبينهما هي في طريقها لدخول الشباك انشقت الأرض عن بيكيه الذي أبعدها برأسه.
جيرارد بيكيه 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #ElClásico pic.twitter.com/stashjaGr4— FCBW #ElClasico (@FCBWClasicoGoal) December 18, 2019
وفي الدقيقة 32 رد سيرجيو راموس على بيكيه بتشتيت رائع كذلك.
أرسل جوردي ألبا عرضية تصدى لها ثيبوت كورتوا وعادت الكرة إلى ليونيل ميسي الذي سدد مباشرة.
لكن راموس شتت الكرة قبل أن تذهب في طريقها للشباك.
#الكلاسيكو ⚽️
راموس يرفض الهدف الأول للبلاوغرانا من خط المرمى!#ElClasico #beINElClasico pic.twitter.com/2LIJFaENGv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 18, 2019
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