في الـ+90.. فيرمينو ينقذ كلوب أمام مونتيري ويقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

أنقذ روبيرتو فيرمينو مدربه يورجن كلوب وفريقه ليفربول وقادهما للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية وسجل هدف الفوز على مونتيري المكسيكي في نصف نهائي البطولة.

وفاز ليفربول على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 في قطر، ليواجه فلامنجو البرازيلي في نهائي البطولة.

وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

وأراح كلوب العديد من لاعبي ليفربول في هذه المباراة مثل فيرجيل فان دايك وجورجينو فينالدوم وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو، بينما شارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة.

وصف المباراة

إثارة المباراة بدأت سريعا وسجل ليفربول الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط نابي كيتا بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح جعلته في مواجهة المرمى.

ليرد مونتيري بالتعادل بعد دقيقتين بهدف سجله فونيس موري بعد ركلة حرة مباشرة نفذت داخل منطقة الجزاء لتصل إلى المهاجم الأرجنتيني الذي وضعها في الشباك.

وظهرت خطورة لاعبي مونتيري أكثر من مرة في الشوط الأول وسدد دورلان بابون بقوة وتألق أليسون وأنقذ الكرة في الدقيقة 27.

وكاد مونتيري أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد عرضية خطيرة كادت تصل إلى المهاجم موري أمام المرمى لكن أليسون أبعدها ببراعة.

ورد ليفربول بهجمة خطيرة وانفرد كيتا بالمرمى بعد تمريرة أكثر من رائعة من ميلنر لكن الحارس أمسك بالكرة.

ومع بداية الشوط الثاني نفذ بابون قائد مونتيري ركلة حرة مباشرة ذهبت تجاه مرمى أليسون لكن الحارس البرازيلي تصدى للكرة ببراعة.

وسجل أوريجي هدفا لليفربول بضربة رأسية لكن الحكم لم يحتسبه وأشار إلى وجود حالة تسلل.

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التغيير الأول بنزول ساديو ماني بدلا من شاكيري في الدقيقة 68.

وأهدر ساديو ماني فرصة خطيرة في الدقيقة 72 لتسجيل الهدف الثاني بعدما أرسل ميلنر عرضية من الجهة اليمنى قابلها أوريجي بتسديدة لتصل إلى المهاجم السنغالي وتصطدم به وتخرج بعيدا.

ثم دفع بالتغيير الثاني في الدقيقة 74 بنزول أرنولد بدلا من جيمس ميلنر.

وكان آخر تغييرات كلوب نزول المهاجم روبيرتو فيرمينو بدلا من أوريجي في الدقيقة 85.

وكافئ فيرمينو مدرب كلوب ومنحه هدف الفوز في الدقيقة 91 بعد هجمة قادها محمد صلاح من الناحية اليسرى وأعاد الكرة إلى أرنولد الذي أرسل عرضية قابلها المهاجم البرازيلي بتسديدة ووضعها في شباك الفريق المكسيكي.

ليخرج ليفربول من المباراة فائزا ويضرب موعدا مع فلامنجو في النهائي يوم السبت المقبل.

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