تشكيل ريال مدريد – بيل وإيسكو أساسيان ورودريجو احتياطي

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة لملاقاته في ملعب كامب نو في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

أخبار متعلقة رئيس توتنام: لا نخاف من انتقال إريكسن إلى منافس إنجليزي

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: داني كارفاخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- فريلاند ميندي

في الوسط: توني كروس- كاسيميرو- فيدي فالفيردي

في الهجوم: جاريث بيل- كريم بنزيمة- إيسكو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أريولا وإيدير ميلياتو وناتشو هيرنانديز ولوكا مودريتش ولوكا يوفيتش وفينسيوس جونيور ورودريجو.

اقرأ أيضا

تابع مستجدات الكلاسيكو داخل وخارج الملعب

حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي

بعد 173 يوما من الغياب.. جنش يبدأ تدريبات الكرة

عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي

قائمة الأهلي - غياب فتحي والسولية أمام الإسماعيلي.. عودة متولي ومعلول