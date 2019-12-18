تشكيل ريال مدريد – بيل وإيسكو أساسيان ورودريجو احتياطي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي برشلونة مساء اليوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة لملاقاته في ملعب كامب نو في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

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في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: داني كارفاخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- فريلاند ميندي

في الوسط: توني كروس- كاسيميرو- فيدي فالفيردي

في الهجوم: جاريث بيل- كريم بنزيمة- إيسكو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أريولا وإيدير ميلياتو وناتشو هيرنانديز ولوكا مودريتش ولوكا يوفيتش وفينسيوس جونيور ورودريجو.

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ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو

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