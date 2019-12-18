محدّث مباشر مونديال الأندية - ليفربول ضد مونتيري.. صلاح أساسي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 18:38

كتب : FilGoal

صلاح يحتفل بهدف ليفربول في واتفورد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

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ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فلامنجو البرازيلي في النهائي بعدما تغلب على الهلال السعودي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في هذه المباراة، بينما يجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء، ويغيب المدافع فيرجيل فان دايك.

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المباراة تنطلق بعد قليل

ليفربول كأس العالم للأندية فلامنجو محمد صلاح

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