محدّث مباشر مونديال الأندية - ليفربول ضد مونتيري.. صلاح أساسي
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 18:38
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر.
ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فلامنجو البرازيلي في النهائي بعدما تغلب على الهلال السعودي.
ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في هذه المباراة، بينما يجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء، ويغيب المدافع فيرجيل فان دايك.
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المباراة تنطلق بعد قليل
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