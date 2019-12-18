انتهت مونديال الأندية - ليفربول (2)-(1) مونتيري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع فلامنجو البرازيلي في النهائي بعدما تغلب على الهلال السعودي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول في هذه المباراة، بينما يجلس ساديو ماني على مقاعد البدلاء، ويغيب المدافع فيرجيل فان دايك.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 2-1

ق 91: جووووووول فيرمينو يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل

ق 85: التغيير الثالث بنزول فيرمينو بدلا من أوريجي

ق 74: التغيير الثاني لليفربول بنزول أرنولد بدلا من ميلنر.

ق 68: التغيير الأول لليفربول بنزول ساديو ماني بدلا من شاكيري

ق 61: هدف من أوريجي والحكم يلغيه بداعي التسلل

ق 50: مونتيري يواصل تهديد مرمى أليسون ودورلان بابون ينفذ ركلة حرة بطريقة رائعة والحارس البرازيلي يتصدى

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 42: كيتا يخترق منطقة الجزاء ولكن حارس مونتيري ينقذ منه الكرة ويمنعه من هدف ثاني

ق 37: أليسون يواصل التألق وينقذ ليفربول من أخطر هجمة في المباراة

ق 27: أليسون ينقذ تسديدة قوية من دورلان بابون

ق 14: جوووووول التعادل لمونتيري عن طريق فونيس موري

ق 12: جوووووول نابي كيتا يسجل الهدف الأول بعد صناعة من صلاح

ق 8: صلاح يحصل على خطأ في وسط الملعب

انطلاق المباراة