محدّث مباشر في الكلاسيكو – خطوة جديدة من "تسونامي الديمقراطية" قبل بدء اللقاء مباشرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 17:42

كتب : FilGoal

لافتات تسونامي الديمقراطي قبل لقاء الكلاسيكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

ولم تقم المباراة في شهر أكتوبر السابق بسبب مظاهرات اندلعت في إقليم كتالونيا تطالب بالانفصال عن إسبانيا على خلفية الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

وهدد مسؤولو "تسونامي الديمقراطية" الكلاسيكو بعدم إقامته بحشد 18 ألف شخص في محيط الملعب لإيصال رسالة للحكومة الإسبانية بضرورة التفاوض مع مسؤولي كتالونيا.

6:32 تسونامي الديقراطية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "نريد التأكد من قدرة الجميع على مشاهدة المباراة".

6:26 "تسوماني الديمقراطية" توزع لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض" على كل مشجع يدخل ملعب كامب نو وتنوي رفع اللافتات عقب نهاية نشيد برشلونة وحتى بداية المباراة.

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6:01 تسونامي الديموقراطية يتواجد أمام فندق صوفيا مقر إقامة فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين في ملعب كامب تعادل الفريقين مرتين وفاز برشلونة في مثلهما وانتصر ريال مدريد في لقاء وحيد.

5:45 قوات الأمن تمشط مدرجات كامب نو.

5:42 قوات الأمن تمشط محيط الملعب بحثا عن أي قنابل.

5:40 توافد أعضاء "تسونامي الديمقراطية" حول ملعب كامب نو حاملين لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض".

في الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة

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