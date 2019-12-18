يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة وريال مدريد في ملعب كامب نو والمؤجلة بينهما من الجولة العاشرة.

ولم تقم المباراة في شهر أكتوبر السابق بسبب مظاهرات اندلعت في إقليم كتالونيا تطالب بالانفصال عن إسبانيا على خلفية الحكم بالحبس على تسعة من قادة الانفصال.

وهدد مسؤولو "تسونامي الديمقراطية" الكلاسيكو بعدم إقامته بحشد 18 ألف شخص في محيط الملعب لإيصال رسالة للحكومة الإسبانية بضرورة التفاوض مع مسؤولي كتالونيا.

6:32 تسونامي الديقراطية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل: "نريد التأكد من قدرة الجميع على مشاهدة المباراة".

Atenció! ⚠️ Que ningú entri a l'estadi sense la seva cartolina #SpainSitAndTalk. S'aixecaran just quan acabi l'himne del Barça i fins que comenci el partit. Sit and Talk! Sit and Talk! 📣🌊 pic.twitter.com/FZjmdkEHoG — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 18, 2019

6:26 "تسوماني الديمقراطية" توزع لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض" على كل مشجع يدخل ملعب كامب نو وتنوي رفع اللافتات عقب نهاية نشيد برشلونة وحتى بداية المباراة.

6:01 تسونامي الديموقراطية يتواجد أمام فندق صوفيا مقر إقامة فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين في ملعب كامب تعادل الفريقين مرتين وفاز برشلونة في مثلهما وانتصر ريال مدريد في لقاء وحيد.

5:45 قوات الأمن تمشط مدرجات كامب نو.

📸 عملية تمشيط عن القنابل صباح اليوم في مُحيط الكامب نو #ElClasico 🔵🔴 pic.twitter.com/vBHUUL4seF — FCBW #ElClasico (@FCBW_Clasico) December 18, 2019

5:42 قوات الأمن تمشط محيط الملعب بحثا عن أي قنابل.

بداية توافد مُناصري مُنظمة تسونامي الديموقراطية الى الكامب نو #ElClasico 🔵🔴 pic.twitter.com/CsFIPcv6Pz — FCBW #ElClasico (@FCBW_Clasico) December 18, 2019

5:40 توافد أعضاء "تسونامي الديمقراطية" حول ملعب كامب نو حاملين لافتات كُتب عليها "إسبانيا الجلوس والتفاوض".