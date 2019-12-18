خاص المصري لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر في منصبه ولا حديث حول رحيله بأي شكل

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 17:11

كتب : أيمن عيد

مؤتمر إيهاب جلال عقب لقاء نواذيبو

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن إيهاب جلال مدرب الفريق مستمر في منصبه ولا يوجد أي حديث عن رحيله، مشيرا إلى أن المدرب أكد من جهته على استمراره مع الفريق. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح الخولي قائلا: "إيهاب جلال مستمر مع الفريق ولا يوجد أي حديث عن رحيله لأي ناد آخر سواء داخل مصر أو خارجها".

وواصل "المدير الفني أخبرنا بوصول عرض محلي من أحد الفرق وكان رده قاطع منذ أيام وهو الاستمرار مع الفريق".

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وعلم FilGoal.com أن هناك رغبة في بيراميدز لاستقدام إيهاب جلال خلفا لسيباستيان ديسابر الذي قد يرحل عن تدريب الفريق.

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وأكمل "نمر بكبوة ولابد من تكاتف الجميع من أجل تجاوزها وسنجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين اليوم الخميس، بمعسكر العين السخنة لتصحيح الأخطاء وتعديل مسار الفريق وتذليل العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين وثقتنا كبيرة في تجاوز هذا الموقف".

وأتم "خلال الساعات المقبلة سيصل مندوب نادي هلال الأبيض السوداني لإنهاء أزمة إيقاف شيخ موكورو ورفع الإيقاف".

المصري أصدر بيانا رسميا في وقت سابق جدد من خلاله الثقة في مدربه بعد الخسارة الأخيرة في الدوري أمام إنبي في الجولة الثامنة.

كما قرر المصري إيقاف كافة مستحقات اللاعبن لأجل غير مسمى.

ويحتل المصري المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد خوض 7 مباريات.

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