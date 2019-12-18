محمود البنا حكما لمواجهة الإسماعيلي والأهلي في الدوري.. أدار تلك القمة من قبل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود البنا لإدارة مواجهة الإسماعيلي والأهلي والمقرر لها غدا الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي على ملعب المكس في السابعة والنصف من مساء غد في قمة الجولة التاسعة.

ويعاون البنا كل من سمير جمال وهاني خيري، ومحمد سلامة حكما رابعا.

وسبق للبنا إدارة قمة الإسماعيلي والأهلي في فبراير 2017 والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولم يدر البنا أي مباراة للأهلي أو الإسماعيلي هذا الموسم، إذ أدار 5 مباريات بينهم مباراتين في الدوري المصري.

وسبق للبنا إدارة 18 مباراة للإسماعيلي وفاز الدراويش ست مرات والتعادل في 10 مواجهات بين خسر الفريق مباراتين فقط.

وحصل لاعبو الدراويش على 34 بطاقة صفراء وتحصل الإسماعيلي على 4 ركلات جزاء تحت إدارة البنا بينما لم يحصل على أي بطاقة حمراء.

أما مع الأهلي فأدار البنا 25 مواجهة سابقة فاز الأحمر في 18 وتعادل 5 مرات وخسر مرتين فقط.

وحصل لاعبو الأهلي على 35 بطاقة صفراء مقابل 3 حالات طرد والحصول على 5 ركلات جزاء.

وأدار البنا أخر مباراة للإسماعيلي في الجولة 26 من الموسم الماضي عندما فاز الدراويش على المقاولون بهدفين دون رد.

بينما كانت أخر مباراة أدارها للأهلي في الجولة 23 من الموسم الماضي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الداخلية في الدوري.

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