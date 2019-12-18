نفى أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ما تم تداوله عن هروب 4 لاعبين من فريق مواليد 2001 إلى الخارج.

وقال عبد العزيز في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن هروب 4 لاعبين من قائمة فريق 2001".

وكشف "قائمة الفريق مكتملة وجميع اللاعبين منذ بداية الموسم ملتزمين بتعاقد ولا توجد أي أزمة مع أي لاعب".

وعن أنباء هروب 4 لاعبين إلى تايلاند والإمارات قال عبد العزيز: "لا نعلم من هم هؤلاء اللاعبون من الأساس لأنهم لم يكونوا في قائمة الفريق".

وأضاف "ربما يكون ذلك الرباعي تم الاستغناء عنه في الماضي لكن الأكيد أنه غير مقيد في القائمة الحالية".

وأتم رئيس قطاع الناشئين تصريحاته "جميع لاعبين 2001 مقيدين بعقود سارية والفريق يعيش حالة من الاستقرار".

طالع أيضا

اختر الأفضل في عام 2019

15 رصاصة نارية من مرتضى منصور

الزمالك يصرف مستحقات للاعبيه

الترجي ينتصر على السد 6-2

فترة غياب طويلة لرمضان صبحي