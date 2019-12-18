خاص أيمن عبد العزيز لـ في الجول: لا صحة لهروب لاعبي الناشئين من الزمالك.. قائمتنا مكتملة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 14:48

كتب : FilGoal

أحمد عبد الرؤوف وأيمن عبد العزيز مدربا الزمالك

نفى أيمن عبد العزيز رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ما تم تداوله عن هروب 4 لاعبين من فريق مواليد 2001 إلى الخارج.

وقال عبد العزيز في تصريحات لـ FilGoal.com: "لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن هروب 4 لاعبين من قائمة فريق 2001".

وكشف "قائمة الفريق مكتملة وجميع اللاعبين منذ بداية الموسم ملتزمين بتعاقد ولا توجد أي أزمة مع أي لاعب".

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وعن أنباء هروب 4 لاعبين إلى تايلاند والإمارات قال عبد العزيز: "لا نعلم من هم هؤلاء اللاعبون من الأساس لأنهم لم يكونوا في قائمة الفريق".

وأضاف "ربما يكون ذلك الرباعي تم الاستغناء عنه في الماضي لكن الأكيد أنه غير مقيد في القائمة الحالية".

وأتم رئيس قطاع الناشئين تصريحاته "جميع لاعبين 2001 مقيدين بعقود سارية والفريق يعيش حالة من الاستقرار".

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