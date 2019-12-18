إيهاب جلال يستدعي حجاج عويس وحسين رجب للانضمام إلى معكسر مواجهة بيراميدز
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 14:30
كتب : FilGoal
استدعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال الثنائي حجاج عويس وحسين رجب للانضمام إلى معسكر الفريق قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.
حجاج عويس
النادي : المصري
ويقيم المصري معسكرا مغلقا في السويس استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري.
المصري خسر 4 مواجهات من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن.
النادي البورسعيدي خسر المباراتين الماضيتين على التوالي ضد المقاولون العرب وإنبي بنتيجة 1-0.
المصري يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل و4 خسائر في 7 مواجهات في الدوري.
المصري يستضيف بيراميدز ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت في السابعة والنصف مساء.
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