إيهاب جلال يستدعي حجاج عويس وحسين رجب للانضمام إلى معكسر مواجهة بيراميدز

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 14:30

كتب : FilGoal

حجاج عويس

استدعى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة إيهاب جلال الثنائي حجاج عويس وحسين رجب للانضمام إلى معسكر الفريق قبل مواجهة بيراميدز في الدوري.

ويقيم المصري معسكرا مغلقا في السويس استعدادا لمواجهة بيراميدز المرتقبة في الدوري المصري.

المصري خسر 4 مواجهات من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري المصري حتى الآن.

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النادي البورسعيدي خسر المباراتين الماضيتين على التوالي ضد المقاولون العرب وإنبي بنتيجة 1-0.

المصري يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد انتصارين وتعادل و4 خسائر في 7 مواجهات في الدوري.

المصري يستضيف بيراميدز ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم السبت في السابعة والنصف مساء.

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